Нашли в сейфе деда: новые детали гибели детей под Ровно (фото)

Дети погибли от взрыва под Ровно (фото: РБК-Украина)

Дети зашли в гости к дедушке и погибли от взрыва

От взрыва в пгт Смыга Дубенского района Ровенской области погибло двое детей - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка. Дети нашли в сейфе у дедушки неизвестный предмет, который сдетонировал у них в руках. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

Трагедия произошла около 12 часов дня в субботу, 13 июля. Ребята пришли в гости к дедушке, который живет напротив, и решили заглянуть в его летнюю кухню.

Дети погибли от взрыва под Ровно (фото: rv.npu.gov.ua)

Известно, что 59-летнего мужчины на тот момент не было дома. Он промышлял сбором металлолома, а также увлекался оружием и различными боеприпасами.

Горе-дедушку раньше даже привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами.

Дети погибли от взрыва под Ровно (фото: rv.npu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об избрании меры наказания мужчине.

"Дед уже наказан и будет жить с этим до конца своих дней, но и должен понести и уголовную ответственность", - написал первый заместитель председателя Национальной полиции В'вячеслав Аброськин.

Дети погибли от взрыва под Ровно (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

На месте ЧП работали следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Экспертам предстоит выяснить, какое именно устройство привело к страшной трагедии.

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