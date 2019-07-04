Салют перебив сонну артерію: деталі кривавої трагедії на святі в Мінську

Вибух у Мінську (Колаж РБК-Україна)

Салют в Мінську став причиною смерті людини і безлічі поранень

У Мінську на святкуванні Дня незалежності сталася трагедія. Увечері, під час святкового салюту, була поранена жінка. Про це повідомили журналісти видання Tut.by.

Ввечері, 4 липня, запустили феєрверк, але з головною установкою на озері щось сталося, і один заряд розірвався прямо на землі. Осколки полетіли у жителів міста.

Мешканку Мінська 1955 року народження, яка прийшла подивитися на салют з набережної Свистолочі, зачепило саме таким осколком. Він уткнувся їй у шию і порвав сонну артерію. Їй намагалися надати допомогу спочатку перехожі і її дочка, а потім і медики, але жінка померла.

В Мінську під час салюту загинула жінка (YouTube/TUT.BY/Новини)

"Дітей навколо було багато. Почалася паніка. Дочка жінки мати тримала на руках і пережимала сонну артерію. Що було далі, не знаю. Забрав дитину від місця бойових дій", - розповів один з очевидців трагедії.

Вибух в Мінську під час салюту (Фото: news.tut.by)

Крім того, відпочиваючі розповіли, що вибухи сталися на третій хвилині салюта і по звуках – був не один вибух, а два. Слідчий комітет Білорусі та Міністерство оборони з'ясовують, що сталося під час салюту і чому загинула жінка. Відомо, що в медичні установи Мінська були доставлені і інші постраждалі.

В Мінську під час салюту постраждали люди (YouTube/TUT.BY/Новини)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром стався вибух на дитячому майданчику і шестеро дітей постраждали.

А також розповідали про те, що під Запоріжжям хлопець спалив свою дівчину, а перехожий просто знімав на відео.