ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Моторошна НП в Миколаєві: у каналізації знайшли тіло недоношеної дитини

STYLERЖиття    18.06.2019 - 08:12
Моторошна НП в Миколаєві: у каналізації знайшли тіло недоношеної дитини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Немовля не подавало ознак життя

Бездиханне тіло недоношеної дитини було знайдено в каналізації у Миколаєві 16 червня, в неділю. Про це інформує видання "Новини-N", посилаючись на працівників станції.

Шокуюча знахідка була виявлена під час очищення каналізаційних решіток на насосній станції. Після чого маленьке тіло одразу ж було направлено на судово-медичну експертизу.

Медики встановили, що знайдений труп недоношеної дитини - ембріон на стадії розвитку до 5 місяців.

Моторошна НП в Миколаєві: у каналізації знайшли тіло недоношеної дитиниІлюстративне фото (РБК-Україна)

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини події. Також правоохоронцям належить з'ясувати, хто є породіллею.

За даним фактом слідчим Корабельного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 134 КК України "Незаконне виробництво аборту або стерилізації".

Нагадаємо, що у Києві пенсіонерка випала з вікна багатоповерхового будинку. Від отриманих травм вона померла на місці, медики констатували смерть.

Раніше ми писали аналогічну історію про те, що у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна висотки.

Також ми публікували нові деталі загадкової смерті школярки під Львовом.

Дитину придавило деревом під Полтавою: медики повідомили про її стан Дитина вижила після падіння з 9-го поверху: деталі НП в Бердичеві (відео)
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся