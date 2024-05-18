6 крутых украинцев и украинок, которые покорили Европу, а вы о них до сих пор не слышали

Таню Муиньо

Таня родилась в городе Болград в Одесской области. Сегодня она известный в США и Европе режиссер, создающий клипы для мировых звезд. На ее счету сотрудничество с Dua Lipa, Katy Perry, Jennifer Lopes, Harry Styles, Lenny Kravitz, Cardi B, MONATIK, бывшей группой "Время и Стекло".

Наибольшее количество клипов Муиньо сняла именно для Монатика - целых 14 видеоработ!

Таню Муиньо (фото: instagram.com/tanumuino)

За свои работы Таню получила восемь наград в номинациях "Лучший видеоклип", "Клипмейкер года" или "Клип года" в разных украинских премиях.

Кстати, Таню Муиньо также поставила номер для представительниц на Евровидении 2024 Jerry Heil и alyona alyona. У многих от постановки пробегали мурашки по коже и накатывались слезы.

Серж Лифар

Французский артист балета, основавший Академию танца при "Гранд-Опере" и ректором Института хореографии и Университета танца Парижа. Современники называли Лифаря "богом танца", "добрым гением балета XX века".

Серж родился в Киевской области в селе, которое сегодня называется Пирогово. Во время учебы он познакомился с Брониславой Нежинской - сестрой известного в то время танцовщика Вацлава Нежинского. Ее киевская балетная студия стала для Сергея первым шагом к успеху.

В 1922 году Нежинская переехала в Париж, а через год пригласила лучших своих учеников работать вместе. В этот список вошел и Лифар. В балете говорили, что придет время, когда парень станет новой легендой мирового балета.

В 1929 году умер глава "Гранд-Оперы" Дягилев, поэтому его место было предложено Сергею. С тех пор считают, что украинец возродил французский балет и стал "отцом" нового направления в балете - неоклассицизма.

Серж Лифар (фото: dance.knukim.edu.ua)

Квитка Цисык

Квитка прославила Украину на весь мир своим голосом, поскольку стала известной и популярной американской певицей американского происхождения.

Несмотря на то, что девушка уже родилась в пригороде Нью-Йорка, ее родители были эмигрировавшими украинцами. В целом с детства Квитослава была близка к музыке: отец научил играть на скрипке, сестра Мария была известной в США пианисткой.

Певица начала свою карьеру с оперы, и это было довольно успешно. Она даже пела вместе с еще маленьким Майклом Джексоном. Однако после смерти отца и из-за потребности в деньгах Квитка обратила внимание на рекламные джинглы.

Ее голос стал звучать в рекламных кампаниях Coca-Cola, McDonalds, American Airlines, Ford Motors (в этой компании она была голосом до конца жизни). Аналитики подсчитали, что рекламу с Цисык прослушали более 22 миллиардов раз, а это в несколько раз больше, чем население Земли.

Мстислав Чернов

Известный украинский режиссер и журналист. Мстислав освещал Революцию достоинства, войну на востоке Украины, последствия сбития Boeing 777 Malaysia Airlines, российское вторжение в Украину 2022 и блокаду Мариуполя.

Именно последняя работа привлекла внимание мира к картине Чернова "20 дней в Мариуполе". За нее журналист получил ряд наград: лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Оскар, Пулитцеровская премия, премия имени Георгия Гонгадзе, BAFTA.

Однако сам Мстислав во время награждения сказал, что никогда бы не хотел, чтобы ему пришлось снимать этот фильм.

"Я бы променял эту статуэтку на то, чтобы Россия никогда не нападала на наши города, не убивала десятки тысяч наших граждан... Вместе мы должны делать все, чтобы эта война закончилась", - сказал он.

Мстислав Чернов с командой на премии "Оскар" (фото: Getty Images)

София Делоне

Украинка, которая стала известным дизайнером во Франции и основала сразу несколько новых стилей. Да, это о Соне Делоне. Однако все произошло случайно.

Она переехала в Париж, там вышла замуж и родила сына. Для его люльки девушка сшила одеяло из лоскутов в стиле "печворк" с использованием геометрии и цвета. Кстати, сегодня эта вещь хранится в Национальном Музее Современного Искусства в Париже.

Приблизительно в этот период Делоне вместе с мужем, также занимавшимся искусством, начали изучать теорию цвета. Так они вместе пришли к новому стилю "симультанизма".

Из-за трудностей в результате Первой мировой войны София берется за пошив одежды, обуви, театральных костюмов. В Испании она знакомится с руководителем балета Дягилевым (у него танцевал Серж Лифар), и тот берет костюмы Делоне для своей пьесы.

Вернувшись в Париж, София открыла собственный бутик с одеждой в больших цветных узорах. С помощью новаторства и энтузиазма украинка пришла к новому стилю "артдеко", который стал главным в межвоенный период.

София Делоне (фото: Getty Images)

Николай Леонтович

Первая ассоциация, возникающая рядом с этим именем, конечно "Щедрик". Эту колядку исполняют на Рождество в десятках стран мира, а создал ее украинец Николай Леонтович.

В общей сложности, музыкальное наследие Леонтовича составляет около 150 произведений. Некоторое время Николай жил на Донбассе, и примерно в этот период он написал свои самые известные работы: "Піють півні", "Мала мати одну дочку", "Дударик", "Ой зійшла зоря" и знаменитого "Щедрика".

После прихода к власти большевиков основал в Тульчине свою музыкальную школу. Однако его жизнь трагически и загадочно оборвалась.

Обстоятельства смерти Николая Леонтовича исследуют многие годы, но самая распространенная версия такая: чекист Афанасий Грищенко попросился переночевать у Леонтовича, ограбил и застрелил его. Причина убийства неизвестна по сей день.

Николай Леонтович (фото: Википедия)