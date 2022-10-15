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Наши впереди: украинский спасатель победил на международных соревнованиях пожарных

Новый мировой рекорд установили в категории соревнований "Мужской тандем" (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлия Гаюк

Завершились ежегодные соревнования спасателей Firefighter Challenge в США. Среди новоиспеченных победителей есть украинец Александр Баран.

Об этом сообщают на Facebook-странице ГСЧС.

Какие места заняли украинцы?

В 31 соревновании спасателей принимает участие сборная Украины в составе, которой представители Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

Киевлянин Александр Баран одержал победу в категории "Мужской тандем" вместе со спасателем из округа Сент-Люсия. На двоих мужчины установили новый мировой рекорд в соревнованиях со временем 01:06:80.

Александр Баран вместе с американским спасателем (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

К тому же пожарный Александр Баран принимал участие в индивидуальных соревнованиях, где занял почетное второе место.

В женской категории соревнований Firefighter Challenge украинцы также выделились: 3-е место заняла украинка Оксана Чехместренко. К слову, Оксана является первой женщиной в должности водолаза-спасателя в Украине.

Оксана Чехместренко (фото: facebook.com/Oksana-Chehmestrenko)

Что такое Firefighter Combat Challenge?

Firefighter Combat Challenge - это сложное испытание, состоящее из 5 видов соревнований, в котором принимают участие пожарные со всего мира и пытаются выполнить его за меньший промежуток времени.

Соревнования включают подъем по лестнице с рюкзаком для походов, шланговый подъемник, силовое проникновение в помещение, продвижение шланга и спасение потерпевшего.

Основная цель Firefighter Combat Challenge - повысить физическую форму, являющуюся неотделимой частью тушения пожаров.

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ГСЧС