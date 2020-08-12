Де наші діти? У Білорусі люди оточили в'язниці в пошуках рідних

У Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка і фальшування результатів президентських виборів. Людей продовжують затримувати, бити, труїти газом і стріляти в них гумовими кулями. В країні страшно ходити по вулицях.

У мережі з'явилося відео, на яких можна побачити, як люди біля слідчих ізоляторів розшукують рідних, які зникли на акціях протесту.

Матері просять силовиків сказати їм, де знаходяться їхні діти, яких вони не можуть знайти. ОМОНівці мовчать і не відповідають.

У Білорусі люди оточили в'язниці в пошуках рідних

У наступному ролику показано, як люди скандують силовикам "Ганьба!".

В Мінську люди зібралися під СІЗО

Як повідомляють в Telegram-каналі Mash, жителі Мінська зібралися біля ізолятора на вулиці Окрестіна. Всі вони намагаються знайти своїх близьких, затриманих під час протестів.

Видання "Нива" пише, що зібравшихся під стінами ізолятора на Окрестіна родичів затриманих імовірно розганяють. Чутно хлопки.

Люди в Білорусі збираються під СІЗО

Як ми раніше писали, очевидиця протестів у Білорусі розповіла про пекло на вулицях.

Раніше ми повідомляли, що у Білорусі показали "концтабір" карателів. Кадри знущань над людьми шокують.