Наша Венеція: потужна злива на Закарпатті затопила місто (відео)

На Закарпатті потужна злива затопила вулиці міста Перечин і перетворила дороги на справжні водні канали. Автомобілі змушені пересуватися в деяких районах мало не вплав.

Відео наслідків негоди 19 серпня опублікувала користувач Facebook Інеса Манзулич-Іванова.

Місцева мешканка зняла підтоплені вулиці міста, і на ролику під водою практично не видно ані асфальт, ані тротуар.

"Наша Венеція", - чути за кадром.

Після сильних дощів, які пройшли у західних областях України, виникли підтоплення у деяких регіонах. Не винятком став і Перечин, який розташований біля річки Уж і знаходиться недалеко від Ужгорода - каналізаційні стоки міста з великою кількістю води просто не впоралися, що і призвело до такого потопу в населеному пункті.

"Ну і до рівня Ужгородського переїзду нам теж недалеко!" - написала автор відео.

В коментарях до посту додали, що пішоходам просто неможливо ходити вулицями через високий рівень води.

"А тротуари в "штатах"? Тут неможливо пройти. Дійсно - Венеція", - скаржиться юзер.

Відео: Потоп у Перечині під Ужгородом після потужної зливи

Раніше ми писали про те, що днями Закарпаття залило дощами, і ще одне місто пішло під воду.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну почне заливати моторошними зливами та розповіли, яким областях приготуватися до негоди.