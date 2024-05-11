Наша планета на грани массового вымирания. Ученые сказали, у кого есть шанс выжить

Жизнь существует на Земле не менее 3,7 миллиарда лет. За это время произошло 5 массовых вымираний, которые уничтожили не менее 75% видов, но жизнь все равно восстанавливалась. Сейчас некоторые ученые заявляют, что наша планета находится на грани шестой массового вымирания.
От чего может погибнуть большинство видов на Земле и у кого есть шансы выжить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию IFLScience.
Самый серьезный эпизод по вымиранию произошел примерно 250 млн лет назад - пермское вымирание - и уничтожил примерно 90% всех видов после серии катаклизмов вулканических извержений. После нескольких миллионов лет жизнь восстановилась и достигла более здорового равновесия.
Некоторые ученые утверждают, что сейчас мы находимся в разгаре шестого массового вымирания, в первую очередь из-за вмешательства человека, разрушения среды обитания, загрязнения и изменения климата. Но маловероятно, что это приведет к смерти всего живого на Земле.
Более серьезную угрозу существованию жизни на планете составляет ядерное оружие. После атомной войны радиоактивные осадки распространились бы по большей части земного шара. В то же время, сажа от бомб попадет в атмосферу и спровоцирует "ядерную зиму", принося длительные периоды темноты и низкие температуры.
Это приведет к разрушению основы экосистем из-за остановки фотосинтеза. В конце концов, это вызовет голодную смерть многих животных.
Исследования показывают, что жизнь в отдельных частях планеты может пережить полную ядерную войну, а люди могут и не пережить. Больше шансов имеют беспозвоночные - тараканы и скорпионы, которые могут выдержать удивительные дозы радиации. Также выжить могут много форм микроскопической жизни.
Ученые заявляют, что есть безумная угроза астрофизических событий, таких как вспышки гамма-излучения, большие удары астероидов и взрыв новой звезды.
Экстремальные астрофизические события могут стерилизовать все живое на земном шаре. Например, взрыв сверхновой звезды приведет к тому, что на Землю пойдет интенсивное космическое излучение, которое повредит озоновый слой, защищающий нас от вредного ультрафиолетового излучения солнечных лучей.
Но вероятность того, что это произойдет в течение существования нашей Солнечной системы, низкая. Если звезда станет сверхновой в 40-50 световых годах от нас, наша планета будет в безопасности, правда, не все формы жизни на ней.
В 2017 году ученые из Оксфордского и Гарвардского университетов исследовали устойчивость жизни к астрофизическим событиям. Они пришли к выводу, что единственное животное, которое, вероятно, выживет под угрозой исчезновения в результате всех астрофизических катастроф, это тихоходное.
Тихоходы - это осьминогое почти микроскопическое животное, известное тем, что его чрезвычайно трудно убить. На таксономическом дереве они являются частью животного мира - они не бактерии, амебы, археи или грибы.
Чтобы выдержать интенсивную среду, крошечные существа войдут в состояние глубокой спячки, выбросив 95% воды из своих тел. Они могут выдерживать низкие температуры - 272,95 градуса и высокие температуры 150 градуса, а также экстремальное давление и сильную радиацию. Они даже могут жить в космическом вакууме.
Ученые заявляют, что жизнь на нашей планете в конце концов обречена на вымирание. Солнце начнет умирать примерно через 5 млрд лет, когда в нем закончится водород. Когда оно станет гигантом, то расширится настолько, что поглотит две ближайшие планеты, Меркурий и Венеру. Вероятно, такая же судьба впоследствии ждет и Землю.
Тогда наша планета нагреется и будет охвачена интенсивным излучением. Океаны буквально улетучатся, а атмосфера уничтожится, оставив после себя бесплодный, выжженный ландшафт. Даже тихоходы не переживут этот сценарий.
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