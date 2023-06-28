Украина сама будет выбирать альянсы. Зеленский объяснил, какой видит победу, предлагает обсудить
Украина должна сама определить, членом какого альянса хочет стать. Также должно быть национальное согласие по поводу того, какой должна быть победа в войне.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной раде.
Глава государства предложил идею доктрины для Украины, первым пунктом которой станет вопрос о победе нашей страны в войне.
"Когда говорим о победе Украины в этой войне, войне за свободу и независимость, мы говорим конкретно. Победа Украины - это освобождение от российской оккупации всей нашей территории. Никакой части Украины мы не оставим врагу", - сказал он.
По мнению Зеленского, победа Украины в войне - это изгнание с украинской территории российских военных формирований, наемников и боевиков, возвращение граждан, которые были захвачены в плен или силой депортированы, восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ без каких-либо ограничений суверенных прав Украины.
Президент добавил, что украинцы должны сами решать, к каким альянсам присоединится наша страна. Он предложил обсудить, какой должна быть победа в войне.
"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно в ЕС, очевидно в НАТО. Мы должны осознавать, что путь к главному к нашей победе - труден. Сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Но должно быть национальное согласие по определению нашей победы", - сказал Зеленский.
Какой Украина видит победу
Отметим, военное и политическое руководство Украины отмечало, что победой будет считаться возвращение к границам 1991 года. Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украина не согласится на территориальные уступки.
Поэтому украинские власти исключают в нынешних условиях возможность переговоров с РФ, а также так называемые "мирные инициативы" стран, якобы имеющих нейтральную сторону.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.