Насадка для гарантированного клева карасей и карпов: три лучших рецепта

Картофельное тесто

Отварите картофельные клубни в кожуре (желательно использовать молодой картофель). Готовый картофель очистите и дайте ему остыть.

Натрите картофель на мелкой терке и добавьте щепотку сахара. Затем добавьте муку в соотношении 1:1.

Тщательно перемешайте массу до образования плотного теста. Слепите из теста шар или лепешку и варите в воде в течение 30 минут на медленном огне.

Дайте тесту остыть. После этого его можно резать на куски и использовать в качестве донной насадки.

Тесто из кукурузной муки

Просейте через мелкое сито кукурузную муку. Налейте в кастрюлю воды в муку в соотношении 4:5.

Доведите до кипения и постоянно помешивая, проварите еще около 10 минут. Дайте смеси немного остыть.

Вымешивайте и разминайте тесто до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам.

Добавьте желаемый аттрактант (ароматизатор для привлечения рыбы)

Тесто из муки и яйца

Отделите желток из куриного яйца и разомните его вилкой

Добавьте чайную ложку меда и ванилин, перемешайте.

Добавьте муку, чтобы получить необходимую густоту. Тесто должно быть тугим, чтобы с него можно было катать шарики и насаживать на крючок.

Помните, что любое тесто для рыбалки можно хранить в морозильной камере. При необходимости разморозьте и пользуйтесь.