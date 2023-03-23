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В NASA изменили прогноз об угрозе "астероида Судного дня": риск втрое выше

В NASA пересмотрели риски столкновения с астероидом (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В NASA изменили прогноз по рискам от столкновения гигантского астероида с поверхностью Земли. Такие катаклизмы в истории нашей планеты уже случались и приводили к катастрофам огромного масштаба, равным десяти ядерным взрывам. Именно поэтому подобные небесные камни называют "астероидами Судного дня".

Об этом пишет Daily Mail.

Риск втрое больше, чем думали раньше

Предупреждение поступило от Джеймса Гарвина, главного научного сотрудника Центра космических полетов имени Годдарда, определившего четыре астероида, которые достаточно сильные, чтобы "сдуть часть атмосферы".

Ученые допускают, что такие значительные космические камни сталкиваются с Землей раз в 600 000 - 700 000 лет.

Гарвин и его команда проанализировали данные с нескольких спутников наблюдения за Землей, чтобы исследовать четыре огромных кратера на планете, оставленные астероидами-гигантами.

Ученые использовали новые снимки с высоким разрешением. В результате им удалось составить их трехмерную карту.

В ходе исследования ученые изучили такие кратеры как:

  • Пантасма в Никарагуа;
  • Босумтви в Гане;
  • Итурральди в Боливии;
  • Жаманшин в Казахстане.

Если новые данные команды верны, то удары подобных огромных астероидов в будущем можно приравнять к взрыву в 10 раз мощнее, чем самая большая ядерная бомба в истории человечества. Последствия такого взрыва неизбежно приведут к массовому вымиранию.

Данные предполагают, что гигантский астероид или комета сталкивается с Землей каждые 600 000 - 700 000 лет. И если новое исследование верно, это означает, что только за последние миллионы лет в нашу планету врезалось таких четыре.

Что известно о местах столкновения

Ранее считалось, что кратер Пантасма в Никарагуа имеет ширину 14,5 км. Его оставил астероид, упавший около 800 000 лет назад, и он производил эквивалент 660 000 мегатонн при столкновении.

Повторный анализ Гевина утверждает, что ширина кратера составляет 33,8 км, а сила удара была эквивалентна 727 000 мегатоннам, чего достаточно, чтобы "сдуть часть земной атмосферы".

Анализ кратера Пантасма в Никарагуа (фото: dailymail.co.uk)

Повторный анализ рельефа Босумтви (озеро в Гане) показывает, что внешний край имеет протяженность 26,8 км с глубокой полостью внутри 9,7 км.

Кратерное озеро Боссумви в Гане (фото: wikimapia)

Зона столкновения Жаманшин в Казахстане имеет внешний край шириной 30 км. А Итурральде в Боливии (ранее считалось, что его ширина 9,7 км) на самом деле почти 30 км в диаметре.

Существует и противоположное мнение

Так, например, специалист по планетарной динамике из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (Колорадо, США) заявил, что ему недостаточно увиденного, а потому он настроен очень скептически, по крайней мере, пока не увидит больше доказательств.

Раньше мы писали об астероиде Орфей, к которому еще 30 лет назад хотели "прикрепить" спутник.

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Астероид