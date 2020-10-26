NASA зробило важливе відкриття: вчені вперше підтвердили наявність води на Місяці

Вчені NASA вперше підтвердили, що на освітленій Сонцем стороні Місяця є вода. При цьому дане відкриття доводить, що вода може бути розподілена по місячній поверхні, і не обмежується холодними, затіненими місцями.

За допомогою інфрачервоного телескопа SOFIA вчені виявили молекули води (H2O) в кратері Клавіуса. Це один з найбільших кратерів, який можна побачити з Землі. Він розташований в південній півкулі Місяця. Про це повідомляє NASA.

Раніше під час дослідження поверхні Місяця вчені виявили деяку форму водню, але тоді вони не змогли ідентифікувати воду від її близького хімічного родича гідроксилу (ОН).

Дані з кратера показують, що вода знаходиться в концентраціях від 100 до 412 частин на мільйон, що приблизно еквівалентно пляшці з водою об'ємом 0,3 літра. При цьому вона знаходиться в кубічному метрі грунту, розкиданому по поверхні Місяця.

NASA розповіли про воду на Місяці (відео: YouTube)

"Ми припускали, що H2O - знайома нам вода - може бути присутня на сонячній стороні Місяця. Тепер ми знаємо, що вона є. Це відкриття кидає виклик нашому розумінню місячної поверхні і піднімає інтригуючі питання про ресурси, які мають відношення до дослідження дальнього космосу", - заявив директор відділу астрофізики в Управлінні наукової місії в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Пол Герц.

Для порівняння: в пустелі Сахара в 100 разів більше води, ніж SOFIA виявив у місячному ґрунті. Але попри невелику кількості води, відкриття піднімає нові питання про те, як створюється вода і як вона зберігається на суворій безповітряній поверхні Місяця.

Вченим ще належить визначити, чи буде знайдена вода легко доступна для використання в якості ресурсу. NASA прагне дізнатися більше подробиць про воду на Місяці, перш ніж відправить першу жінку і наступного чоловіка на поверхню Місяця у 2024 році.

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