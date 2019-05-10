NASA попереджає про страшну катастрофу: подробиці

NASA зробило попередження про те, що на нашій планеті може наступити вічна зима в результаті виверження гігантського вулкана, який знаходиться в Йеллоустонскому національному парку, США. Про це повідомляє BBC.

Під Йеллоустонским національним парком знаходиться величезне магматичне водосховище, завдяки якому у ньому є вируючі гейзери і гарячі басейни, і саме цей резервуар здатний знищити людство.

Приблизно кожні 100 000 років десь у світі відбувається вибух супервулкана, наслідки якого можуть бути фатальними. Якщо виверження вулкана відбудеться під Йеллоустонским національним парком, то це призведе до всесвітнього голоду і вулканічної зими (охолодження нижньої атмосфери).

Єллоустонський національний парк (фото: pixabay.com)

Згідно з оцінками ООН, опублікованим The Guardian, виверження може залишити нас з достатнім запасом продовольства рівно на 74 дні.

Дослідники NASA розглядають можливість охолодження вулкана водою. Чим гарячіше вулкан, тим більше газів він виробляє. Магма продовжує танути, і область над магматичною камерою піднімається - і коли температура перевищує певний поріг, вибух неминучий. Тому логічним рішенням було б охолодити супервулкан.

Щоб охолодити вулкан, потрібна дуже велика кількість води, яку, теоретично, доведеться подавати в вулкан, але реалізація такого проекту практично неможлива.

"Будівництво великого водопроводу в гірському регіоні було б дорогим і важким, і люди не хочуть, щоб їх вода витрачалася таким чином", - сказав BBC Брайан Вілкокс з Лабораторії реактивного руху NASA.

Виверження вулкана (фото: pixabay.com)

Але у NASA є альтернативне рішення: пробурити на глибині 10 кілометрів супервулкан і відкачувати воду під високим тиском. Це буде повільно знижувати температуру день за днем.

Перш за все, важливо бурити трохи в стороні вулкана, а не безпосередньо на кінчику магматичного резервуару, тому що буріння там може навіть прискорити виверження вулкана. При цьому вартість цього проекту оцінюється в 3,46 мільярда доларів.

Нагадаємо, що NASA запустило космічний корабель Dragon компанії SpaceX.

Раніше повідомлялося про те, що фахівці NASA зробили спеціальну модель, яка може спрогнозувати підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків.