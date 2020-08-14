NASA показало приголомшливі фото з Марса: ці знімки вражають

NASA опублікувало унікальні знімки поверхні Марса. На фотографіях можна розгледіти пиловий вихор, лавини в дії, кратер метеора діаметром 30 м. На четвертому знімку видно вершини дюн. Фотографії з'явилися на офіційній сторінці Twitter NASA.

"Прекрасний Марс! Наш марсіанський орбітальний апарат був запущений 15 років тому для вивчення атмосфери, погоди, підземних вод і багато чого іншого на Червоній планеті. Але найкраще ця місія може бути відома по зображеннях, відправленим її @HiRISE ", - сказано в повідомленні в пості.

Відзначимо, що колекцію знімків Червоної планети показали до свята - 15-річчя марсіанського орбітального апарата. Він покинув Землю 15 років тому і використовується для вивчення температури в атмосфері Марса і для виявлення мінералів на поверхні планети. На орбітальному апараті встановлені три камери, які за багато років зробили неймовірні фотографії Марса. "Завдяки можливості збільшувати деталі поверхні з найвищою роздільною здатністю, докладні кольорові зображення з HiRISE відобразили різні сцени природи", - відзначили в NASA.

В NASA показали фото Марса (фото: twitter.com/NASA)

Як ми раніше писали, вчені припустили, що колись на Марсі могло бути життя. Нову гіпотезу висунув астрофізик Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі Димитра Атрі.