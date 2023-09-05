В NASA добавили 13 созвездие: как теперь изменится ваш знак Зодиака

Как меняется расположение созвездий

Как объясняют ученые, существует несколько разных определений созвездий, хотя многие люди думают о созвездиях как о группе звезд. Созвездия, которые можно увидеть на ночном небе зависят от вашего местоположения на Земле и времени года.

С древних времен созвездия называли в честь предметов, животных и людей. Сейчас астрономы используют созвездия для обозначения звезд и метеорных потоков. На данный момент существует 88 официально признанных созвездий.

Каждую ночь звездное небо выглядит несколько иначе, так как Земля находится в другом месте своей орбиты. И звезды кажутся немного западнее того места, где они были накануне вечером. Вид созвездия может также и изменяться в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь.

"Например, предположим, что вы находитесь в Северном полушарии и смотрите в ночное небо 21 сентября. Вероятно, вы сможете увидеть созвездие Рыб. Но вы не увидите Деву, потому что это созвездие находится по другую сторону Солнца. В это время года звезды Девы будут видны только днем, но вы никогда их не увидите из-за яркости нашего Солнца", - объясняют ученые.

При этом звезды и созвездия остаются примерно на одном и том же месте многие-многие годы. Кажется, что они движутся по небу в течение года, потому что мы находимся на движущейся планете.

Поскольку созвездия находятся в фиксированном месте, их часто используют в качестве ориентиров в небе.

На новой карте созвездий, которую опубликовали в NASA, можно четко увидеть, что вместо привычных 12 зодиакальных созвездий на ней находится 13. Добавился еще один знак Зодиака - Змееносец.

По сути, Змееносец - это экваториальное созвездие. Солнце находится в нем с 30 ноября по 17 декабря. Змееносец изображается как мужчина, который держит змею, разделенную его телом на две части. При этом Голова Змеи и ее хвост считаются зодиакальным созвездием.

Карта созвездий (spaceplace.nasa.gov)

Что же будет со знаками Зодиака

Как теперь распределятся знаки Зодиака:

Козерог - с 20 января по 16 февраля

Водолей - с 16 февраля по 11 марта

Рыбы - с 11 марта по 18 апреля

Овен - с 18 апреля по 13 мая

Телец - с 13 мая по 21 июня

Близнецы - с 21июня по 20 июля

Рак - с 20 июля по 10 августа

Лев - с 10 августа по 16 сентября

Дева - с 16 сентября по 30 октября

Весы - с 30 октября по 23 ноября

Скорпион - с 23 ноября по 29 ноября

Змееносец - с 29 ноября по 17 декабря

Стрелец - с 17 декабря по 20 января

Что известно о знаке Змееносца

Под этим знаком родились люди в период с 29 ноября по 17 декабря. Символ Змееносца - человек, борющийся со змеем.

Идея учитывать тринадцатый знак Зодиака возникла еще в 1970 году, когда астролог Стивен Шмидт предложил 14-знаковый Зодиак, включая также Кита как знак. А вот Зодиак с 13 знаками был провозглашен астрологами Вальтером Бергом и Марком Ядзаки в 1995 году.

В астрологии такие люди - сильные, целеустремленные, с огромной внутренней силой, которые привыкли работать на результат. В этом знаке сочетается много черт характера Скорпиона и Стрельца.

Змееносцы умеют радоваться мелочам, никогда не опускает руки, любит риск и приключения. Это люди действия, которые стараются ничего не откладывать на потом. Рядом с ними могут находиться и друзья с такими чертами, которые поддержат их авантюры. В любви Змееносцы стабильны и верны - обычно они выбирают одного партнера и на всю жизнь.