Нас чекає важкий тиждень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 4 по 10 липня

Овен

Ви стоїте на порозі змін і потрібно залучити у своє життя побільше хороших подій і позитиву. Женіть геть негативні думки, образи та депресії.

Можуть бути несподівані витрати та раптові події в справах і любові. Доведеться боротися за свої цілі та бажання, а також доводити правильність своїх поглядів і думок.

Телець

Подбайте про створення комфортної та сприятливої атмосфери будинку. Це допоможе залучити світлу енергію, удачу і щастя.

Найближчими днями вам потрібно звільнитися від усього зайвого - старих речей, мотлоху, токсичних відносин. Перегляньте своє життя, змініть звички та погляди.

Близнюки

Тиждень буде наповнений спілкуванням і вдалими стануть нові знайомства. Будьте дуже обережні в справах і любові та постарайтеся не відкриватися людям, яких ви недостатньо добре знаєте.

Не спирайтеся на свою інтуїцію. Вас можуть роздирати внутрішні протиріччя і всі рішення потрібно приймати з максимальною обережністю.

Рак

Вам доведеться задуматися про своє життя і пошукати відповіді на питання про те, чому відбуваються ті чи інші процеси. Щоб зрозуміти особисті проблеми, вам доведеться зберігати розум чистим.

Для цього уникайте вороже середовище, не перебуваєте серед неприємних вам людей, не вступайте в розмови з тими, хто не вміє слухати та нав'язує свою думку. Найближчими днями вам варто більше відпочивати та провести час наодинці.

Лев

Зірки обіцяють Левам на цьому тижні відрядження або подорож особистого характеру. Можливо, це буде приємна поїздка за кермом або багато часу в дорозі.

Приділіть максимально часу роботі, справах, бізнесу і спілкуванню з людьми. Але утримайтеся від зайвого фанатизму - робіть все розмірено. Поспіх і нервозність може позбавити удачі.

Діва

Тиждень стане непростим, доведеться вирішити безліч дрібних завдань і негараздів. А ще - поставити нові цілі в житті.

У роботі та бізнесі варто тимчасово призупинити розробку нових ідей і концепцій - пам'ять дасть збій, потенціал знизиться. Якщо щось піде не так, то астрологи рекомендують не падати духом і не ставити на собі хрест.

Терези

Астрологи вважають, що у Терезів вийде на цьому тижні змінити долю у свою сторону. Але для цього потрібно пам'ятати про найважливіші цілі. У справах і роботі можна позбутися удачі, якщо допустити поривчастість і небажання слідувати планам.

Дбайливе ставлення до настрою і здоров'ю допоможуть досягти успіху. Можна пошукати нові захоплення або нову справу. Вдалими будуть поїздки та знайомства.

Скорпіон

Тиждень почнеться з неприємних новин і Скорпіонам доведеться міцно задуматися, чого вони хочуть в житті. Можуть бути й інші проблеми - перешкоди та психологічні блоки по шляху до успіху.

Присвятіть цей тиждень простим справам - подивіться фільм, прочитайте книгу, наведіть порядок в домі. Якщо з'явиться бажання чогось нового - дайте час думкам настоятися.

Стрілець

Активність і воля допоможуть Стрільцям не загрузнути в клопотах і зробити хороший ривок у важливих сферах. Це додасть мотивації та бажання працювати.

Постарайтеся не перевтомлюватися і стежте за здоров'ям. Всі зміни буде під силу повернути у свою сторону, але потрібно бути спокійними та впевненими в собі.

Козоріг

Дуже небезпечними стануть ходи, які ви будете здійснювати під впливом надлишкових емоцій. Обережніше спілкуйтеся з людьми, не провокуйте сварки та конфлікти.

Нептун принесе події, які не дозволять розслабитися. Це обіцяє психологічний дискомфорт і цінний життєвий досвід. Пошукайте нові захоплення.

Водолій

Ви зможете стати більш успішними в будь-якій сфері, якщо перестанете сумніватися в собі, не будете зупинятися на досягнутому і почнете рух вперед.

Ваше житло потребує поліпшення енергетики та в цьому допоможе наведення порядку і позбавлення від мотлоху. Вплив планет буде непередбачуваним, тому з новими ідеями варто трохи почекати.

Риби

Ваші вороги чекають слушної нагоди, щоб завдати удару в спину. Можуть вилізти на цьому тижні незавершені проблеми та справи, щоб ви виправили помилки.

Сил буде достатньо і на ці та клопоти, і на нові вершини - в любові, в роботі та справах. Якщо за вами по п'ятах ходять невдачі - задумайтеся, чи все ви робите правильно. Хороший самоаналіз допоможе вам знайти слабкі місця.