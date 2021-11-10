Нас чекає магічна дзеркальна дата в листопаді: як залучити удачу
У листопаді нас чекає передостання дзеркальна дата цього року. Вона буде особлива, оскільки буде поєднувати в собі дуже важливі цифри – 11.11.2021. Астрологи вважають, що цей день може змінити всю долю і варто бути уважними до знаків Всесвіту.
Як залучити удачу в такий день і чим він буде важливий – читайте в матеріалі нижче.
Дзеркальна дата 11 листопада 2021 року містить в собі відразу п'ять одиниць. Ця цифра символізує завершення певного циклу, вихід на новий рівень і початок чогось нового.
Одиниця вимагає активних дій і тому, хто хоче кардинальних змін в особистому житті, варто проявити ініціативу – почати знайомитися, запросити на побачення, поговорити відверто.
Крім того, якщо скласти перші чотири цифри, то вийде 22. Це означає, що в цій даті міститься ще й чотири двійки. Це число високих вібрацій, які допомагають втілити свої мрії в реальність.
Що потрібно зробити 11 листопада
- Розібратися в собі та визначити напрямок, в якому ви хочете рухатися
- Знайти рішення для найскладніших завдань і завершити те, що давно пора закінчити
- Допоможіть тим, хто цього потребує - це приверне гроші
- Працюйте в команді - це допоможе знайти розв'язання складної задачі саме сьогодні
- Займіться спортом і більше рухайтеся
- Поміняйте зачіску, поновіть гардероб, переставте меблі в будинку
- Загадайте бажання, коли годинник покаже 11:11 і 22:22
- Напишіть собі лист з чітким описом власного бажання і відправте це послання на свою адресу. Як тільки воно знову виявиться у вас – ваше бажання здійсниться.
Що категорично не можна робити
- Уникайте сварок і конфліктів
- Забороніть собі думати та говорити вголос слова з часткою "не" – не зможу, не впевнений, не вийде і так далі.
- Не кажіть негативні слова іншим людям - в такий день вся погана енергетика здатна притягнути невдачі
- Не відмовляйте в допомозі іншим і не відмахуйтеся від тих, хто хоче допомогти вам
- Не допускайте агресію, апатію, не піддавайтеся похмурому настрою
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти сумісність з партнером по групі крові.