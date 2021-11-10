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Нас чекає магічна дзеркальна дата в листопаді: як залучити удачу

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Середа 10 листопада 2021 10:01
Нас чекає магічна дзеркальна дата в листопаді: як залучити удачу Як залучити любов і удачу в дзеркальну дату (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У листопаді нас чекає передостання дзеркальна дата цього року. Вона буде особлива, оскільки буде поєднувати в собі дуже важливі цифри – 11.11.2021. Астрологи вважають, що цей день може змінити всю долю і варто бути уважними до знаків Всесвіту.

Як залучити удачу в такий день і чим він буде важливий – читайте в матеріалі нижче.

Дзеркальна дата 11 листопада 2021 року містить в собі відразу п'ять одиниць. Ця цифра символізує завершення певного циклу, вихід на новий рівень і початок чогось нового.

Одиниця вимагає активних дій і тому, хто хоче кардинальних змін в особистому житті, варто проявити ініціативу – почати знайомитися, запросити на побачення, поговорити відверто.

Крім того, якщо скласти перші чотири цифри, то вийде 22. Це означає, що в цій даті міститься ще й чотири двійки. Це число високих вібрацій, які допомагають втілити свої мрії в реальність.

Що потрібно зробити 11 листопада

  • Розібратися в собі та визначити напрямок, в якому ви хочете рухатися
  • Знайти рішення для найскладніших завдань і завершити те, що давно пора закінчити
  • Допоможіть тим, хто цього потребує - це приверне гроші
  • Працюйте в команді - це допоможе знайти розв'язання складної задачі саме сьогодні
  • Займіться спортом і більше рухайтеся
  • Поміняйте зачіску, поновіть гардероб, переставте меблі в будинку
  • Загадайте бажання, коли годинник покаже 11:11 і 22:22
  • Напишіть собі лист з чітким описом власного бажання і відправте це послання на свою адресу. Як тільки воно знову виявиться у вас – ваше бажання здійсниться.

Що категорично не можна робити

  • Уникайте сварок і конфліктів
  • Забороніть собі думати та говорити вголос слова з часткою "не" – не зможу, не впевнений, не вийде і так далі.
  • Не кажіть негативні слова іншим людям - в такий день вся погана енергетика здатна притягнути невдачі
  • Не відмовляйте в допомозі іншим і не відмахуйтеся від тих, хто хоче допомогти вам
  • Не допускайте агресію, апатію, не піддавайтеся похмурому настрою

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти сумісність з партнером по групі крові.

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