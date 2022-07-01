Нас "звільнили" від квартири: окупанти розбомбили будинок Бєднякова в Маріуполі

Так, Бєдняков показав в сторіс свою школу, де колись навчався і яку зруйнували російські війська. Тепер вона залишилася тільки в спогадах учнів і вчителів - будівлі навчального закладу практично не існує.

"До війни моя школа була однією з кращих. Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з гумовим покриттям. Міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажер. Там було нереально класно. Там весь час були діти", - розповів Андрій.

Він додав, що за школою був його будинок, де він виріс і який зруйнували російські окупанти. Мешканка Маріуполя, що жила по сусідству з телеведучим, написала йому, що туди потрапила бомба.

"Будинок, де я виріс, знаходився за школою. Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Попадання. Багатоповерхівка згоріла. Нас "звільнили" від квартири", - поділився Бєдняков.

Бєдняков розповів, що його школу і будинок в Маріуполі знищили окупанти (фото: instagram.com/biedniakov)