Ждет напряженная и денежная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака с 30 января по 5 февраля

Овен

Эти дни обещают быть насыщенными, поэтому сил зря не тратьте. В начале недели избегайте встреч с начальством. Прежде уладьте все деловые вопросы, а развлечения оставьте на выходные.

Телец

Доверяйте себе. Стремление следить чужим советам может привести к недоразумениям на работе. На выходных будет возможность отдохнуть. Благо, финансов достаточно.

Близнецы

Начало недели будет напряженным: нужно будет закончить срочные дела на работе, а также разобраться с домашними заботами. Впрочем, с субботы вас ждут полный покой и отдых.

Рак

Денежная неделя. Причем удастся не только заработать, но и грамотно распорядиться заработанным. А еще можно получить предложение перейти на новую работу. Выходные лучше посвятите семье.

Лев

На этой неделе очень плодотворной будет творческая работа. Хорошее время для покупок. Приобретенные вещи доставят большую радость не только вам, но и всем членам семьи.

Дева

Будет много работы и бытовых хлопот: в начале недели – связанных с дальними родственниками, а в конце – с интерьером. Также придется решать финансовые проблемы и помогать родным.

Весы

Вы почувствуете состояние нирваны – полное спокойствие и отсутствие каких-либо желаний. Впрочем, нежелательно всю неделю лежать на диване. Отдайте предпочтение прогулкам со второй половинкой, родными или друзьями.

Скорпион

Если вы будете суетиться и наспех принимать решения, то будете иметь в будущем кучу проблем. Финансы могут добиться очень постоянного уровня. Семейные отношения – тоже.

Стрелец

Наступает время монотонной и отнюдь не творческой работы. Вдобавок еще и довольно тяжелой. Придется переделывать всю уже проделанную работу. Отдохнуть удастся только по выходным.

Козерог

Вы будете обрастать связями. В гостях можете познакомиться с будущим коллегой, а на деловой встрече – с будущим партнером по бизнесу. Но не забывайте и о близких, им нужно ваше внимание.

Водолей

В начале вас будет ждать настоящий спектакль на работе: с криками и хлопаньем дверью. Среди недели – не менее эмоциональное выступление дома. Но все будет хорошо.

Рыбы

В работе, любви и финансах неделя обещает либо крайне резкое укрепление позиций, либо отсутствие каких-либо изменений. При этом попытка быстро заработать денег не увенчается успехом.