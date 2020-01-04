Порушення зору та сліпота: Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун повідомляє, що через зір ми отримуємо 85% інформації, проте якщо є якісь порушення, то очима людини стають слух, нюх і дотик. Відповідну публікацію екс-чиновник і лікар опублікувала в соцмережі Facebook.

За даними ВООЗ, в світі не менше 2,2 мільярда осіб мають порушення зору або сліпоту. Для багатьох з них вкрай важливо мати спосіб комунікації із зовнішнім світом, який може дати, зокрема, шрифт Брайля - його можна відчути і прочитати на дотик.

Cупрун про порушення зору (фото: pixabay.com)

Такі пристосування полегшують життя людей з порушенням зору і можуть допомогти орієнтуватися в просторі і дізнаватися нову інформацію.Однак люди, які втратили зір в дорослому віці, зазнають труднощів з вивченням шрифту Брайля. В такому випадку, читання книг замінюється прослуховуванням аудіокниг.

Незважаючи на це, шрифт Брайля був та залишається одним з головних інструментів письма і читання. Однак через складну технологію виготовлення книги для людей з порушенням зору літератури вважаэться вкрай мало.

"Реальність така, що діти можуть вчитися за підручником багаторічної давності після того, як шкільна програма вже змінилася - нові підручники просто не додруковують вчасно. Недавно була створена онлайн-бібліотека книг шрифтом Брайля для дітей. Вони випускають книги для дошкільнят, учнів молодших та середніх класів", - пише Супрун.

За словами лікаря, люди з порушенням зору можуть потрапити в інформаційний вакуум. Використання і поширення інформації про шрифт Брайля є одним із способів його зруйнувати.