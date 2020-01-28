Народний депутат протаранив автомобіль у центрі Миколаєва: деталі ДТП

Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва порушила правила дорожнього руху і влаштувала ДТП в центрі Миколаєва. Нардеп на своєму автомобілі Lexus протаранила автомобіль Mazda за перехрестям Адмірала Макарова.

Як повідомляє видання "Новини-N", дорожньо-транспортна пригода за участю народного депутата сталося у неділю, 26 січня.

"Lexus NT 200 під управлінням Аллахвердиевої рухався по вул. Пушкінській від Інгульського мосту в напрямку кільця з пр. Центральним. За перехрестям з вул. Адмірала Макарова депутат спробувала заїхати в паркувальну кишеню, розташовану праворуч по ходу руху автомобіля. Однак здійснювати маневр водій Lexus почала з крайнього лівого положення, не пропустивши при цьому машину, що їхала праворуч в попутному напрямку, автомобіль Mazda 323", - йдеться в повідомленні.

ДТП в центрі Миколаєва (Фото: Новини-N)

В результаті невдалого маневру автомобіль Ірини Аллахвердиевої фактично протаранив іншу іномарку. На щастя, в результаті аварії люди не постраждали, а транспортні засоби отримали незначні пошкодження.

Ірина Аллахвердієва – український політик і економіст, родом з міста Миколаєва. Є директором Миколаївської обласної дирекції ЗАТ СК "Уніка". На парламентських виборах у 2019 році перемогла у Миколаєві та пройшла під номером 116 у списку партії "Слуга народу". Обіймає посаду члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.