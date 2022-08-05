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Медики розповіли про герпес і як захиститися від вірусу

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П'ятниця 05 серпня 2022 20:52
Медики розповіли про герпес і як захиститися від вірусу Фото: у МОЗ України розповіли про герпес (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Зараження герпесвірусом може викликати не тільки "застуду" на губах, але й уразити інші частини тіла. Медики розповіли про причини виникнення герпесу, а також профілактику і захист від нього.

Про це 5 серпня йдеться в повідомленні МОЗ України на сторінці в Facebook.

Взагалі відомі нині понад 100 герпесвірусів, і тільки 8 з них заразні для людей.

"Існує герпесвірус людини (ГВЛ) 1 та 2 типу, віруси вітрянки, Епштейна-Барр, цитомегаловірус та віруси герпесу людини 6, 7 та 8", - пояснили в Міністерстві.

Які типи вірусу і чим вони небезпечні

  • Вірус 1 типу вражає: слизову порожнини рота, губи, Інші частини голови.
  • У той час як вірус 2 типу викликає переважно генітально-анальні інфекції. Але, зазначають у МОЗ, насправді обидва віруси можуть вражати всі частини тіла.
  • Герпесвірус 3-го типу є збудником вітрянки. Після хвороби він залишається жити в організмі та пізніше може викликати оперізуючий лишай.
  • Віруси ГВЛ- 6 і ГВЛ-7 практично завжди інфікують одночасно.

"У гострій формі дуже часто в дітей вражають шкіру і систему крові, у хронічній впливають на печінку, легені, лімфатичну та нервові системи", - розповіли медики.

  • ГВЛ-8 може мати безсимптомний перебіг, але може спровокувати розвиток онкологічних захворювань.

Медики розповіли про герпес і як захиститися від вірусу

Як передається герпесвірус

Герпесвірус 1 типу може передаватися через спільний посуд, коли інфекція проявляється активно. Більшість людей заражаються цією "застудою" у віці до 5 років від батьків або інших дітей.

Герпесвірус 2 типу передається під час незахищеного сексу, а також під час вагінальних пологів, якщо у матері в той момент є загострення герпесу.

Також є ризик під час гоління поширити власний вірус з ділянки прояви по волосяних фолікулів шкіри. Це призведе до так званого "герпетичного сикозу".

Люди, що займаються контактними видами спорту можуть завдяки ударам отримувати власний вірус в нові ділянки тіла, наприклад, і щелепу або вухо.

"Навіть у стоматологів, що працюють без рукавиць, може з'явитися інфекцію нігтів і кутикули після контакту із людиною, в якої гінгівостоматит (один із проявів герпесу)", - розповідають у МОЗ.

Медики розповіли про герпес і як захиститися від вірусу

Як уникнути герпесу:

  • не цілуйтеся, якщо у партнера/партнерки губи чи ротова порожнина почали свербіти, поколювати чи з'явилися висипання
  • не пийте разом з однією чашкою або пляшки з людиною, у якої на губах герпес
  • не користуйтеся загальною гігієнічною помадою
  • здайте з партнером/партнеркою аналізи на ВІЛ, герпес 1 і 2 типів, онкогенні штами папіломавірусу людини та сифіліс. У разі відсутності інфекцій досить гормональних контрацептивів.
  • якщо в одного з партнерів генітальний герпес, то під час загострень і проявів від сексу треба утриматися, навіть захищеного. В інший час потрібно скористатися презервативами.

Як лікувати герпесвірусну інфекцію

  • Первинний курс терапії зазвичай триває 8-10 днів або до зникнення проявів. При цьому прописують препарати системної дії (таблетки на основі змінених нуклеотидів).
  • При дуже тяжкому перебігу інфекції можливо внутрішньовенне введення ліків. Медичні протоколи не радять користуватися ліками з місцевою дією через їх низьку ефективність.
  • Герпес на обличчі часто починається з продрому-періоду, коли хворобу можна відчути як поколювання, свербіж, біль, але ще не можна побачити. Якщо почати терапію в період продрому, це може зупинити прояв.
  • Постійна супресивна терапія на 70-80% знижує ймовірність прояву генітального герпесу в людей, схильних до частих загострень (6 чи більше протягом року). Наразі показана безпечність та ефективність прийому ацикловіру упродовж 6 років, та валацикловіру та фамцикловіру упродовж року. Такий підхід (постійна терапія) покращує якість життя пацієнтів значно ефективніше, ніж епізодична (раз на рік).
  • Але з часом частота проявів інфекції зменшується сама собою, тому рано чи пізно постійну терапію можна замінити епізодичною.

Медики розповіли про герпес і як захиститися від вірусуМедики розповіли про герпес і як захиститися від вірусуМедики розповіли про герпес і як захиститися від вірусу

Нагадаємо, раніше медики розповідали, що "дитяча" вітрянка може спричинити небезпечний синдром.

А також перед цим ми писали, у разі треба бігти до лікаря, якщо помітили наліт на язику.

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