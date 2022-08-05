Медики розповіли про герпес і як захиститися від вірусу

Зараження герпесвірусом може викликати не тільки "застуду" на губах, але й уразити інші частини тіла. Медики розповіли про причини виникнення герпесу, а також профілактику і захист від нього.

Про це 5 серпня йдеться в повідомленні МОЗ України на сторінці в Facebook .

Взагалі відомі нині понад 100 герпесвірусів, і тільки 8 з них заразні для людей.

"Існує герпесвірус людини (ГВЛ) 1 та 2 типу, віруси вітрянки, Епштейна-Барр, цитомегаловірус та віруси герпесу людини 6, 7 та 8", - пояснили в Міністерстві.

Які типи вірусу і чим вони небезпечні

Вірус 1 типу вражає: слизову порожнини рота, губи, Інші частини голови.

У той час як вірус 2 типу викликає переважно генітально-анальні інфекції. Але, зазначають у МОЗ, насправді обидва віруси можуть вражати всі частини тіла.

Герпесвірус 3-го типу є збудником вітрянки. Після хвороби він залишається жити в організмі та пізніше може викликати оперізуючий лишай.

Віруси ГВЛ- 6 і ГВЛ-7 практично завжди інфікують одночасно.

"У гострій формі дуже часто в дітей вражають шкіру і систему крові, у хронічній впливають на печінку, легені, лімфатичну та нервові системи", - розповіли медики.

ГВЛ-8 може мати безсимптомний перебіг, але може спровокувати розвиток онкологічних захворювань.

Як передається герпесвірус

Герпесвірус 1 типу може передаватися через спільний посуд, коли інфекція проявляється активно. Більшість людей заражаються цією "застудою" у віці до 5 років від батьків або інших дітей.

Герпесвірус 2 типу передається під час незахищеного сексу, а також під час вагінальних пологів, якщо у матері в той момент є загострення герпесу.

Також є ризик під час гоління поширити власний вірус з ділянки прояви по волосяних фолікулів шкіри. Це призведе до так званого "герпетичного сикозу".

Люди, що займаються контактними видами спорту можуть завдяки ударам отримувати власний вірус в нові ділянки тіла, наприклад, і щелепу або вухо.

"Навіть у стоматологів, що працюють без рукавиць, може з'явитися інфекцію нігтів і кутикули після контакту із людиною, в якої гінгівостоматит (один із проявів герпесу)", - розповідають у МОЗ.

Як уникнути герпесу:

не цілуйтеся, якщо у партнера/партнерки губи чи ротова порожнина почали свербіти, поколювати чи з'явилися висипання

не пийте разом з однією чашкою або пляшки з людиною, у якої на губах герпес

не користуйтеся загальною гігієнічною помадою

здайте з партнером/партнеркою аналізи на ВІЛ, герпес 1 і 2 типів, онкогенні штами папіломавірусу людини та сифіліс. У разі відсутності інфекцій досить гормональних контрацептивів.

якщо в одного з партнерів генітальний герпес, то під час загострень і проявів від сексу треба утриматися, навіть захищеного. В інший час потрібно скористатися презервативами.

Як лікувати герпесвірусну інфекцію