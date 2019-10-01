Народні депутати отримали першу зарплату: хто заробив більше всіх

Народні депутати України дев'ятого скликання відпрацювали свій перший місяць у Верховній Раді і отримали свою першу зарплату. Однак, як з'ясувалося, далеко не всі нардепи отримали хоча б приблизно однакову заробітну плату. Як пише видання Liga.net, найбільше за перший місяць робот отримав перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав за перший місяць роботи – 50 500 гривень, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 гривень, віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк – 49 800 гривень.

Сума нарахувань істотно залежить від відвідувань засідань. Наприклад, спортсмен Жан Беленюк, який заявив, що готовий піти з політики заради спорту, відвідав лише 33% засідань і його зарплата склала 32 000 гривень.

Петро Порошенко заробив 42 000 гривень, а Святослав Вакарчук – 45 200 гривень. Найменша зарплата виявилася у Анни Коваленко з "Слуги народу", так як на початку вересня її призначили заступником голови Офісу президента. Її дохід у Верховній Раді склав всього 15 900 гривень.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" заробив 43 800 гривень, Юрій Бойко – 38 400 гривень, а Вадим Рабинович – 37 500 гривень. Юлія Тимошенко – 37 200 гривень. Артур Герасимов – 42 100 гривень, Ірина Геращенко – 46 300 гривень. Сергій Рахманін – 44 200 гривень.

Олександр Ковальов, якого впіймали на кнопкодавстві, заробив 43 066, 48 гривень, Сергій Литвиненко – 42 079, 04 гривень, а Олена Копанчук – 43 340, 76 гривень.

Зарплата народних депутатів Верховної Ради (Фото: liga.net)