Народный синоптик спрогнозировал погоду на февраль: месяц удивит

Какой будет погода в феврале?

В начале февраля украинцев ждут морозы, в некоторых регионах ночью будет до -14 градусов.

"Где-то до 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4-6 градусов и до -7-9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов. В то же время существенные осадки маловероятны, только на западе Украины будут периодически пролетать снегопады", - сообщил эксперт.

Щедрин прогнозирует, что во второй декаде февраля период осадков прибавится, а температура воздуха будет теплой, то есть выше ноля.

"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков станет значительно больше - преимущественно в виде дождей и мокрого снега. Последняя декада февраля будет похожа на начало марта, по всей стране будет преобладать относительно теплая погода, температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2+14 градусов днем в зависимости от региона", — рассказал синоптик и отметил,

Также народный синоптик сообщил, что весна в этом году в Украину придет очень рано.

Синоптики прогнозируют теплый февраль

Вера Балабух также озвучила свой прогноз. Завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины, считает, что февраль будет не очень холодным и будет похож на декабрь 2022. А самым холодным месяцем все же останется январь.

"В феврале будет не очень холодно: средняя в месяц температура воздуха будет колебаться от +2 на юге до -2 – на северо-востоке", - сообщила она.