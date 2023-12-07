Народный метод работает? Комаровский объяснил, можно ли лечить алкоголем ОРВИ

Какая разница между простудой и ОРВИ

Простуда - это болезнь, которая связана с переохлаждением. Например, вечером вы промочили ноги или замерзли, а к утру у вас заболело горло, поэтому вы простудились.

Если вы контактировали с больным человеком лично или в общественных местах, то это острая респираторная вирусная инфекция.

Следует знать, что горячие напитки действительно применяют для лечения и простуды, и ОРВИ. Но в то же время современная доказательная медицина не установила связи между употреблением алкоголя и выздоровлением.

Помогает ли алкоголь во время ОРВИ

Если вы чувствуете первые симптомы заболевания, то, по мнению медиков, смысла употреблять алкоголь нет. Более того, такой шаг может спровоцировать некоторые нежелательные проявления.

Прежде всего алкоголь расширяет периферические сосуды, а соответственно отеки слизистой носа увеличатся. К тому же спиртные напитки провоцируют частое мочеиспускание.

Однако некоторые врачи убеждены, что результат зависит от выбора алкоголя. К примеру, вы приготовите красное вино с цитрусовыми, специями и травами, то эффект от полезных составляющих будет, но и побочное действие алкоголя не нивелируется.

Поэтому в таком случае вино лучше заменить теплой водой.

Другой довод в пользу лечения алкоголем говорит о том, что спирт якобы дезинфицирует все внутри. Да, в спирте погибают вирусы и бактерии, но на микрофлору иммунитета это не распространяется.

Добавим, что часто в лекарства против кашля могут добавлять спирт. Но это нужно только для рецептуры настоек, поскольку иначе препарат просто не будет эффективным. Таким образом, алкоголь против кашля не помогает.

Доказательная медицина рекомендует много пить теплых напитков, оставаться в тепле и при необходимости сбивать температуру. Как видите, алкоголя в этом списке нет.