Народные приметы для привлечения денег: что поможет вам стать богатыми

Наши предки с древних времен верили в различные знаки, приметы, которые сулили привлечение достатка и богатства. В современном мире на такие вещи не обращают внимания, хотя благодаря приметам можно привлечь в свою жизнь все желаемые блага - богатство, успех, достаток и счастье.
Какие приметы о деньгах действительно работают - читайте в материале ниже.
Не храните в кошельке много мелких монет. Каждое воскресенье всю мелочь вынимайте, чтобы потратить или раздать бедным. Иначе будете богаты только мелкими деньгами.
Никогда не давайте в долг по понедельникам - всю неделю будете отдавать деньги из дома.
Если вам нужно отдать кому-то долг - сделайте это утром, тогда деньги будут водиться. Купюру сложите вдвое и так отдавайте.
Старайтесь деньги не разменивать, так как это нарушает их энергетику. Бумажные менять на монеты - к слезам, крупные купюры на мелкие - к тратам.
Не держите на столе пустые бутылки - к разорению, ссорам, горю и слезам. И не сидите на столе - к бедности.
Чтобы деньги прибывали, складывайте все купюры по порядку и к себе "лицом".
Когда к вам пришли большие деньги, отложите одну купюру и всегда носите ее с собой в кошельке. Она будет притягивать денежные потоки. Тратить и разменивать ее нельзя.
Старайтесь не класть деньги на стол - к материальным потерям.
Крошки со стола не собирайте в мусорное ведро. Лучше их отдать птицам на улице.
Если вы за неделю не менее трех раз встретили одного и того же человека - ждите крупное везение.
Не поднимайте на улицы монеты - они могут принести негативную энергетику. Обойдите такую монетку стороной.
Под коврик входной двери положите несколько монеток - они станут "указателем" для денежного потока.
С древних времен женщины носили серьги, браслеты и бусы с крупными камнями - они привлекают богатство, поэтому старайтесь чаще носить такие украшения. У мужчин такими магнитами служат перстни, булавки, запонки, часы из золота, серебра, с драгоценными камнями.
От денежных потерь отлично защищает камешек горного хрусталя, который можно носить с собой в сумочке.
Не ставьте на пол сумку, в которой находятся деньги - к финансовым потерям.
Кошелек никогда не должен быть пустым - оставляйте там хотя бы одну бумажную купюру и немного мелочи.
Никогда не жалуйтесь на нехватку денег - это привлекает материальные трудности.
Не копите на "черный день" - собирайте средства на что-то позитивное и хорошее.
Все финансовые документы храните в закрытом конверте или красной папке - это убережет вас от проблем с оплатой счетов.
Не храните в доме или кошельке порванные купюры - обменяйте их на целые в банке, иначе от вас отвернется финансовый успех.
При оплате покупок старайтесь деньги положить на прилавок, а сдачу взять из рук у продавца.
Кстати, ранее мы писали о том, как хранить в доме крупы, чтобы деньги всегда водились.
А еще рассказывали о том, что категорически нельзя одалживать соседям.