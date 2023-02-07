Что категорически нельзя одалживать соседям: эти предметы лишат удачи и принесут финансовые проблемы

Помогать своим соседям - дело благородное. И одолжить что-то по-соседски совершенно нормальная практика. Но есть предметы, которые категорически нельзя одалживать, даже близким друзьям и соседям. Согласно народным приметам, это может принести неприятности и проблемы с деньгами.

Какие предметы нельзя давать в долг - читайте в материале Styler ниже.

Деньги

Не одалживайте деньги, если они у вас в доме последние. Даже если на карте у вас вся зарплата. Иначе будете иметь проблемы с финансами. Есть нюанс - одолжить можно деньги состоятельному человеку на короткий срок. Когда он их вернет - он поделится с вами своей финансовой удачей.

Нельзя одалживать деньги ночью или вечером в понедельник, после захода солнца и перед большими праздниками. Не стоит давать в долг в день рождения кого-то из членов семьи, особенно детей.

Если близкий родственник отправился в путешествие, то в этот день нельзя одалживать или брать в долг деньги.

Хлеб и соль

По народным приметам, запрещено отдавать последний кусок хлеба из дома. Это сулит бедность. Не дают хлеб с порога и не отдают из дома после захода солнца - сулит недоразумения в семье.

У соли мощная энергетика и дать ее в долг - притянуть чужие неприятности в свой дом, свою личную жизнь или на работе. Если у вас попросили соседи соль - просто подарите и не берите ее назад.

Одежда

Личные вещи накапливают энергетику своих хозяев. Взять такую одежду можно только в том случае, если вы уверены в добрых намерениях человека. Если одежда очень нужна, то нужно за нее отдать несколько монет - это уберет негатив.

Посуда

Если вашей соседке что-то понадобилось, то вариантов тут не много - либо отказать, либо подарить, либо продать за деньги. Просто дать в долг нельзя - можете навлечь неприятности на свой дом.

Веник

Этот предмет считается мощным приспособлением для очищения энергетики. С древних времен считали, что одалживать веник нельзя. Это лишает дом защиты и привлекает неприятности.