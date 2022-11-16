Народный и церковный праздник 16 ноября: что нельзя делать, чтобы не было беды
16 ноября 2022 года по церковному православному календарю чтится память Святой княжны Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В народе сегодняшний день называли Анна Холодная, ведь погода начинала меняться, приходили холода.
Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в материале Styler.
Традиции на Анны, что нужно сделать
В народе в этот день полюбляли есть ягоды: бруснику, клюкву, морошу. Из них делали разные блюда, а особенно - кисель.
Также выносили молоко на улицу ночью, оно замерзало, люди стригли его ножом, посыпали сахаром и подавали с блинами. Выходило что-то вроде мороженого.
Сегодня можно было сходить к знахарям и колдунам. Люди пытались снять порчу и сглаз и считали, что именно сегодня это получится.
16 ноября перед выходом из дома нужно прочесть молитву, чтобы беда в пути не случилась.
Что нельзя делать в этот день
Ссориться и выходить из дома без особой нужды, желательно избегать людных мест. Иначе можете поймать сглаз или порчу.
А если поссорятся супруги, то скоро пара может развестись.
Не рекомендуется пускать в дом незнакомцев, иначе в течение всей недели придется общаться с неприятными личностями.
Лучше отложить подписание контрактов или соглашений на другой день. Все договоренности, заключенные сегодня, обречены на провал.
Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
Приметы на 16 ноября:
- Облака летят низко – к морозам;
- Вечером ударил мороз – зима будет теплой.
- Утром мороз ударил – выпадет много снега.
- Если снег лежит, а листья еще не на всех деревьях осыпались, то следующий год будет тяжелым и неурожайным.
- Дым из дымовой трубы столбом идет – к морозной погоде.
- Дрова сильно трещат в печке – к непогоде.
Сон с 15 на 16 августа скоро сбудется. Главное – правильно его расшифровать.
Людям, рожденным 16 ноября, как талисман подходит оникс. Такие люди обычно имеют "золотые руки", все умеют.
День ангела 16 ноября у людей с именами:
Богдан, Василий, Владимир, Анна, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Светлана, Семен, Сергей, Федор.
Читайте также обо всех родительских субботах ноября 2022 года.
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