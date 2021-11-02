Народна медицина Самоа настільки ж ефективна, як ібупрофен - вчені

Дослідники з Самоа, Нової Зеландії та США з'ясували, що листя самоанського дерева маталафі, які місцеві використовують століттями для лікування широкого спектра захворювань, пов'язаних із запаленням (включаючи травми і рани), знімають запалення не гірше за популярний лікарський засіб ібупрофен.

Хоча в народній медицині Самоа такі листя використовуються вже давно, сучасна наука лише недавно звернула на це увагу і почала вивчати рослину.

Один з членів команди, Молімау-Самасоні, серйозно вивчала маталафі в рамках своєї докторської дисертації більш як десять років. Відтоді вчені піддали рослину хімічному геномному аналізу і виявили, що вона є хелатом заліза, тобто може легко зв'язуватися з залізом.

Попередні дослідження показали, що такі матеріали можуть бути корисні, коли порушення регуляції заліза відбувається через запалення.

Додаткове тестування листя дерева маталафі включало прикладну метаболіку, імунологію, біохімію та знання людей, які використовували його протягом багатьох років на Самоа.

Також рослину тестували в лабораторії за допомогою імунних клітин ссавців.

Виявилося, що речовина, що міститься в листі, зменшує запалення, і може бути корисна в якості протизапального терапевтичного засобу.

Також науковці порівняли його ефективність з одним з найпопулярніших ліків, використовуваних для лікування запалень - ібупрофеном, і з'ясували, що листя однаково ефективні при лікуванні запалень.

Автори наукової роботи звертають увагу на необхідність проводити додаткові дослідження, щоб переконатися, що використання рослини не призводить до ненавмисних негативних побічних ефектів.

Особливий інтерес представляє визначення того, чи можуть хімічні речовини, що містяться в листі, вироблятися масово на фабриці, і якщо так, то чи має отриманий терапевтичний засіб менше побічних ефектів, ніж ібупрофен.

Листя дерева маталафі корінні жителі Самоа використовують в народній медицині сотні років (фото: Seeseei Molimau-Samasoni / medicalxpress.com)