Родилась утром 24 февраля 2022: киевлянка рассказала щемящую историю о своей дочери

Киевлянка Оксана Остапенко поделилась невероятной историей о рождении своей дочери. Девочка появилась на свет в 10 утра 24 февраля 2022 года. Вместе с новорожденной и после операции Оксана бегала в убежище, а потом вывозила дочку из столицы.

Дата рождения была совсем другая

По словам Оксаны, дочка должна была родиться 3 марта - такую дату ставили врачи. 19 февраля она была на плановом осмотре, а уже на следующий день у нее появились сильные боли - прихватили почки. Врачи дали рекомендации, и Оксана осталась еще на пару дней дома. Но 22 февраля боль стала очень сильной, и муж отвез ее в больницу.

На тот момент женщина находилась между 37 и 38 неделей беременности и нужно было еще несколько дней, чтобы у малышки полностью сформировались легкие. Оксане поставили несколько капельниц и решили выждать еще несколько дней - каждый день в этой ситуации имел значение.

"Утром 24 я проснулась в 4. Ныло в пояснице. Ушла к дежурной и попросила подготовить капельницу. Зашла в телефон и увидела, что муж онлайн. Не спалось. Начали переписываться. Он должен был приехать на 9:00. Должны были решать, что делать дальше. Принесли капельницу. Я попросила поставить в манипуляционной: в палате задремала девочка, которая вот-вот должна была рожать. Через несколько минут услышала "бах", "бах", "бах"... вошла медсестра. "Что это так бабахает", - спрашиваю. "Вам нельзя волноваться", - "успокоила" она меня и вышла.

Я сразу зашла в инет и прочла об обстрелах всей Украины. У меня совсем не было страха или волнения. Напротив, я улыбалась и успокаивала персонал и будущих мам. Позвонила мужу, слышал ли он взрывы. Говорит, что было 7. Просила не ехать и спустить детей в подвал. Мы готовились к войне. Я только надеялась, что это будет позже, когда потеплеет. Разговаривали с детьми, обсуждали план действий. Поэтому все знали, что делать, и никто не паниковал", - описывает то утро Оксана.

Муж приехал к ней в 7 утра и это был единственный момент, когда ей действительно было страшно - страшно от "осознания, что прилететь может по дороге".

В 9 утра приехала врач и после совещания с другими специалистами решили Оксане сделать кесарево сечение - "кто знает, что будет завтра".

"Наша дочурка появилась на свет в 10:25 24.02.22. Это было мое третье кесарево сечение. В 16 с копейками, я с ребенком на руках пешком бежала в бомбоубежище. И так 5 раз за ночь. Так быстро от операции я еще не отходила. В пятницу выписали всех, кого только могли. Нас оставили. Практически все время провели в подвале. Холодно и голодно. Есть принесли крошечные порции на 1 человека только 2 раза в 3 дня. Магазины рядом не работали.

Только в пятницу после обеда муж нашел небольшой продуктовый магазинчик, где хоть что-то можно было купить поесть. А в субботу нас пустили домой. Тот Киев до сих пор как перед глазами. Пустой, серый, ветер носил листья и какую-то бумагу. Блокпосты и проверки. Слезы катились лицом. Готова была обнимать каждого", - пишет киевлянка.

Первые дни жизни малышки прошли в подвале

После выписки из роддома Оксане пришлось большую часть времени провести с новорожденной дочкой в укрытии. Она не смогла занести малышку в комнату даже на минуту. Кроватку сразу поставили в подвале, а сама Оксана круглосуточно мониторила новости.

"Я четко понимала, что будет, если, не дай Бог, они бы зашли в город (Буча не была для меня неожиданностью). Также мы понимали, что уехать в первые дни будет невозможно, потому что все будет стоять в пробках. Наш подвал очень надежен и это давало уверенность в безопасности при обстрелах. Но когда я в ночь на 4 марта услышала выстрелы танков, а в новостях прочла, что вошли в Бровары, понимала, что надо выезжать как можно быстрее.

Пугали только возможные обстрелы. Но утром они остановились и написали, что дня 2 будет тихо, потому что у них кончились снаряды. Это был наш шанс, которым мы воспользовались. У меня уже был безопасный маршрут эвакуации", - описывает первые дни войны киевлянка.

За руль Оксана села сама и по дороге забрала подругу вместе с детьми, которые сами не могли выехать. Малышку она кормила просто в дороге - клала на руль в пробках и кормила грудью.

"Я за рулем. Ребенка кормила прямо в дороге. Клала на руль в пробке, кормила грудью и так ехали. На отдых и перекус остановились только к вечеру, когда уже были достаточно далеко. Через постоянные блокпосты и периодические пробки ехали 2 дня. И это притом, что мы ни разу не заезжали на заправку. Там очереди были на 3-4 часа. А у нас были полные баки и 7 канистр бензина с собой. Швы мне снимала подруга дома, а как это делать по видеосвязи консультировал мой друг-хирург. Спасибо им большое", - рассказывает женщина.

У нее не по-детски взрослый взгляд

Так прошли первые 10 дней ее новорожденной дочери, а всего несколько дней назад этой малышке исполнился первый год.

"Я часто думаю о том, что не знаю, где бы я была и чтоб делала, если бы ее не было. Иногда корю себя, что не много помогаю своей стране тогда, когда она больше всего в этом нуждается. Но, если так случилось, что дитя, которого мы ждали 4 года, выбрало такой день для своего рождения, это не может быть просто так.

Она очень мудрая, сильная и умная с первых минут своей жизни. А глядя на всю историю, я бы сказала, что она такая была еще пока жила в животике. И все, кто ее видел, замечают не по-детски мудрый взгляд. Это дитя для меня символ нашего будущего. И оно прекрасно, несмотря на весь тот ужас, который мы сейчас проживаем", - резюмировала Оксана.