Наконец-то найден простой способ почувствовать себя счастливыми: и это не упражнения

Все знают, что занятия спортом улучшают настроение, но есть другой простой способ чувствовать себя счастливее.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PLOS One .

Как почувствовать себя счастливым?

Новые исследования в Великобритании свидетельствуют о том, что существует простой и бесплатный способ изменить свое отношение к жизни. Ученые сообщили, что так называемое "позитивное экспрессивное письмо" может серьезно поднять вам настроение.

Вместо того, чтобы выплеснуть все свои разочарования, этот способ сосредотачивается на благодарности, саморефлексии и видении хорошего будущего для себя.

Проанализировав 51 исследование с 1930 по 2023 год, ученые признают, что позитивное экспрессивное письмо многим помогло. Люди вели дневник и записывали в него все свои эмоции и чувства.

Почему такой способ работает?

По словам экспертов, сохранение позитивного взгляда на жизнь и практика благодарности являются одними из самых простых способов счастья.

Специалисты также часто называют ведение дневника в целом как отличный способ уменьшить повседневный стресс, а также как "детоксикацию тревоги" перед сном.

"Хотя такие вещи, как ваше здоровье, ваш дом и ваша семья, могут быть точными ответами, если говорить их так обще или так часто, они больше не будут иметь такого эмоционального воздействия. Вместо этого оглянитесь вокруг, где вы сейчас находитесь, начните с простых удовольствий и начните их перечислять в дневнике", - советуют ученые.

В одном часто цитируемом исследовании люди, которые тратили всего 15 минут в день на дневник, чувствовали значительно меньше тревоги, депрессии и общего стресса. Поэтому в следующий раз, когда вам будет грустно, помните, что ручка может быть мощнее антидепрессантов.