Для устаревших и слабых ПК: представлена версия Windows 11, требующая минимум ресурсов

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт, посвященный технологиям Neowin .

Команда представила урезанную версию, утверждая, что успешно удалили все ненужные элементы из официальной операционной системы Microsoft, что позволило значительно снизить размер ISO образа системы до 2 гигабайт. В то время как стандартная версия Windows 11 занимает около 17 гигабайт на жестком диске.

Создатели новой версии Tiny11, NTDEV сообщили, что их оптимизированная версия позволяет устанавливать операционную систему на более слабые компьютеры с ограниченным местом на жестком диске. Они ранее выпустили другую урезанную версию Windows 11, которую окрестили Tiny3.

Однако для достижения такого сокращения размеров, NTDEV пришлось удалить множество функций, включая "Магазин компонентов Windows" (WinSxS), программу восстановления Recovery Agent, браузер Microsoft Edge, "Центр обновления Windows" и встроенный антивирус.