Наконец-то есть точный список: что можно и нельзя брать в ручную кладь в самолет в 2025-м

Личные вещи: что разрешено?

Некоторые предметы личного пользования можно брать с собой в салон без дополнительной оплаты или с ограничениями.

Аккумуляторы: до 3 штук в заводской упаковке, обязательно с документами.

Аксессуары для вязания: разрешен крючок, но вязание во время взлета и посадки запрещено.

Гитара: разрешается только с приобретением отдельного багажного места, вес не более 75 кг, обязательно в плотном чехле.

Рисование: можно перевозить карандаши с мягким грифелем, не заостренные, в упаковке размером до 20×20 см.

Детская коляска: условия перевозки зависят от конкретной авиакомпании.

Ноутбук: допускается в ручную кладь, размер до 55×35×25 см, вес до 12 кг.

Ручка: разрешено, но не более 20×20 см.

Цветы: разрешено при условии, что вид растения разрешен для перевозки. Букет или горшок должен быть в герметичной упаковке до 55×40×20 см.

Еда и напитки: еда и напитки

Пищевые продукты можно брать с собой, но нужно соблюдать ограничения, особенно в отношении жидкостей.

Алкоголь: крепость не более 70 градусов, объем до 100 мл, тара - прозрачный пакет с застежкой.

Вода: не более 100 мл, только в оригинальной таре.

Йогурт: подпадает под правила для жидкостей - до 100 мл.

Торт, конфеты, фрукты: разрешено в герметичной или оригинальной упаковке, вес не более 2 кг.

Если взять с собой в ручную кладь неразрешенные вещи, то возникнут проблемы на борту самолета (фото: Freepik.com)

Медикаменты

Во время перелетов пассажиры часто имеют с собой медикаменты. Для их перевозки также есть ограничения.

Жидкие лекарства: не более 10 единиц, каждая не превышает 100 мл, в пакете с застежкой.

Таблетки: в герметичной упаковке, не более 5 упаковок. Если лекарства содержат сильнодействующие компоненты, нужен рецепт на английском языке с нотариальным заверением.

Средства гигиены и косметика

Личная гигиена и косметика разрешены, однако обязательно соблюдать ограничения на объем и способ упаковки.

Дезодорант, шампунь, тональный крем: до 100 мл, в прозрачном пакете или оригинальной упаковке.

Духи: 100 мл, в плотно закрытом пакете.

Контактные линзы: в закрытой упаковке, жидкость не более 100 мл.

Фен, плойка: размер не более 55×40×20 см, хранение в плотно закрытом пакете.