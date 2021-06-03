Нардеп розгнівала мережу дорогими речами: прийшла в Раду обговорювати законопроєкт "про олігархів"

Оксана Дмитрієва (фото: Yan Dobronosov)

"Можна пройтися по рядах в сорочці Burberry зі вставками в тонку смужку і аплікацією логотипу з нової колекції майже за 1000 євро. Або майже 30000 грн. При середній зарплаті нардепа в 35-40000 грн в місяць і пенсії в 3500 грн", - написала Стешенко.

Фото: facebook.com/annasteshenko

Вона також зазначила, що нардеп Дмитрієва часто одягає в Раду дорогі брендові речі.

"Повірте, плювати вони хотіли на те, що їх фотографують в дорогих брендах", - додала журналіст.

Користувачі мережі також звернули увагу на годинник Cartier на руці Дмитрієвої, який коштує понад 10 тисяч доларів.

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"Ось я заради цікавості іноді переглядаю парламенти Іспанії, Франції, Великобританії. Так ніхто брендами не світить, тому що це якось не те", - пишуть українці в коментарях.