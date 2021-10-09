Нардеп розкрила нові деталі про смерть Полякова: "дуже страшна новина"

Смерть народного депутата Антона Полякова у Києві розслідує поліція, і в столичній прокуратурі називали попередньою причиною гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця. Зараз стали відомі результати токсикологічної експертизи - в крові політика знайшли метадон і алкоголь.

Про це 9 жовтня повідомила нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко у своєму Facebook .

"Смерть Антона Полкова наступила в результаті реакції алкоголю та метадону", - йдеться в публікації.

Вона уточнила, що отримала таку інформацію від власних джерел.

"З моєї точки зору, зараз важливо, щоб слідство тривало і встановило, яким чином потрапив цей метадон в організм Антона Полякова, й інші деталі, пов'язані з цим", - розповіла депутат в ефірі каналу "Україна 24".

Янченко додала, що всі колеги очікують, що слідство "буде швидким і об'єктивним".

"Дуже страшна новина, можу тільки висловити співчуття рідним. Колеги та друзі досі не відійшли від цієї новини", - зазначила депутат.

Нагадаємо, за даними поліції, 7 жовтня ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джамбулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої. Потім він сів у його машину, і вони близько півтори години їздили по різних вулицях столиці.

За словами начальника поліції Івана Виговського, Джамбулатов запропонував Полякову викликати таксі та поїхати додому, що і зробив нардеп. Коли автомобіль таксі порушив ПДР, його зупинили патрульні, які й "побачили на задньому сидінні загиблого, який був у напівлежачому стані". Бригада "швидкої" провела реанімаційні заходи, але врятувати Полякова не вдалося. Він помер на місці події.

За фактом смерті Полякова в ніч проти 8 жовтня було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".