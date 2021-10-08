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Венедіктова про смерть Полякова: автомобіль таксі вилучили, водія допитують

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 09:00
Венедіктова про смерть Полякова: автомобіль таксі вилучили, водія допитують Фото: генеральний прокурор України Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала смерть народного депутата Антона Полякова в Києві. Автомобіль таксі, на якому він їхав, вилучили, водія допитують.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку генпрокурора.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині, повідомила вона.

"Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі", - написала вона.

Венедіктова уточнила, що політика в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху.

Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при нардепі, зазначила генпрокурор.

Нагадаємо, у Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова.

РБК-Україна дізналось подробиці смерті політика.

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Київ Ірина Венедіктова
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