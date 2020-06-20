Нардеп поскаржилася на маленьку зарплату в 35 тисяч: треба щось вигадувати (відео)

Нардеп Кіра Рудик поскаржилася на депутатську зарплату в 35 тисяч гривень і заявила, що такої суми не вистачає на життя. Лідерка партії "Голос" також оголосила про намір ініціювати питання про підвищення оплати праці для народних обранців та озвучила ще один альтернативний варіант.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Перехресний допит" на одному з телеканалів

За словами Рудик, яка прийшла в політику з бізнесу, рятує ситуацію накопичена раніше "фінансова подушка".

"35 тисяч - ні звичайно, мені не вистачає. Я прийшла в політику з "подушкою", такою достатньою, і зараз я її використовую", - заявила вона.

Також Рудик розповіла, що депутати з фракції "Голос", у яких немає такого грошового запасу, немає жодних доплат.

"Це велика проблема... Ми розуміємо, що швидше за все після місцевих виборів нам потрібно буде щось вигадувати", - зазначила нардеп.

Також Рудик уточнила, що це може бути або ініціювання питання підняти зарплату депутатам, або "спробувати допомогти тим людям, у яких є така необхідність, влаштуватися на викладацьку діяльність - тобто отримувати доплату".

"Нам потрібно буде тоді зняти з них певну роботу у фракції, щоб вони могли заробляти собі на життя", - висловила думку політик.

При цьому Рудик не змогла відповісти на питання, яка має бути зарплата у депутата. Вона зазначила, що з урахуванням різних пільг нардеп виходить для держави "дуже дорогим", і було б чудово, якби цю саму допомогу не покривали як витрати, а видавали із зарплатою відразу.

Відео: Нардеп Кіра Рудик поскаржилася на низьку зарплату

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на період карантину обмежила розмір заробітних плат чиновників десятьма мінімальними зарплатами, тобто максимум, складає 47 тисяч гривень.

Нагадаємо також, що нардепи задекларували 4,9 млрд гривень готівки - це більше за річний бюджет МЗС.