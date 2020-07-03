Нардеп показала величезні доходи керівництва "Укрзалізниці"

Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк показала, яку зарплату отримують члени наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це нардеп написала на своїй Facebook-странице.

"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві поїзда, тієї, яка закриває сортувальні станції і звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", - написала автор посту.

Судячи по документу, чиновники отримують величезні суми в зарплатах.

Наприклад, сума, одержана головою наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень. Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня отримали більш ніж на 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудицкас отримав майже 3,1 млн грн.

Скріншот (facebook.com/ukrjournalist)

В коментарях українці відзначили, що нардеп "злила персональні дані" чиновників.

Класний злив персональних даних вийшов.

Ну і відносно "межі банкрутства" чиста маніпуляція. Укрзалізниця переживає скрутні часи через коронавірус, альо в 2019 отримала 3 млрд чистого прибутку.

Нормально так державу нашу легально обікрали. Дуже цікаві в цьому всьму відомі анти корупціонери з дуже серйозними знаннями у галузі залізничного транспорту.

Як ми раніше писали, Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через дірявий дах у вагоні одного з потягів.