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Нардеп від Оппоблока "засвітив" у Раді дорогий аксесуар (фото)

STYLERЖиття    29.10.2019 - 20:28
Нардеп від Оппоблока "засвітив" у Раді дорогий аксесуар (фото)
Григорій Суркіс (фото: УНІАН)

У Верховній Раді помітили депутата з дуже дорогим годинником на руці

У Верховній Раді знову "засвітився" депутат, який небайдужий до предметів розкоші. На цей раз дуже дорогим аксесуаром у вигляді годинників Rolex на руці "похвалився" депутат від партії "Опозиційна платформа - за життя" Григорій Суркіс. Фото годинника опублікувало видання "Апостроф".

На руці у Григорія Суркіса - брата Ігоря Суркіса (власника футбольного клубу "Динамо-Київ") красувалася модель годинника Rolex з чорно-блакитним циферблатом. Вартість такої моделі 2019 року випуску зі знижкою становить 22 500 доларів США.

Нардеп від Оппоблока &quot;засвітив&quot; у Раді дорогий аксесуар (фото)Григорій Суркіс (фото: apostrophe.ua)

Зазначимо, що зараз на вторинному ринку нерухомості в Києві на вартість цього годинника (22.500 доларів) можна купити однокімнатну квартиру в спальному районі столиці. Також на ці гроші можна купити авто представницького класу.

Як ми раніше писали, у депутата Київради вкрали дорогий годинник марки "Breguet". Жертвою злодія став 35-річний Георгій Ясинський, який також є секретарем постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

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