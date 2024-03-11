Нардеп назвал неэффективные нормы по наказанию уклонистов в Законе о мобилизации

Мобилизация в Украине продолжается и депутаты должны внести поправки в новый проект Закона о ней. Народный депутат от фракции "Слуга народа" и заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко высказался о рисках в новом законопроекте, в частности о наказании для уклонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Телеграф.

Что сказал нардеп о наказании для уклоняющихся

По его словам, принуждение воевать - это неэффективно.

"Я же говорю, что государство может дать обеспечение, заработную плату, а человек в какой-то момент просто откажется от выполнения боевой задачи. Но когда человек уже согласился воевать, подписал контракт, прошел подготовку, то на него должны быть рычаги влияния, если он не исполняет обязанность. И запрет на управление транспортными средствами – один из них", - отметил он.

По словам Горбатенко, наложение ареста на счета не является эффективным видом наказания, поскольку лица могут избежать его последствий, прежде чем, например, не выполнить указания, путем простого перевода средств на счет членов семьи, таких как супруга.

"Было предложение от командиров, чтобы в приложении "Дия" красным было написано: "самовольное оставление части", и тогда представитель правоохранительных органов мог бы задержать такого человека, ведь он уже нарушил закон. Да я на 100% понимаю, что господин Федоров на это не согласится", - добавил нардеп.

Также Горбатенко добавил, что повестка не считается приговором.

"Что вы подразумеваете под принудительной мобилизацией? Если мы говорим о том, чтобы схватить мужчину и посадить в микроавтобус, то, пожалуй, нет. А дать повестку надо. Повестка - это не приговор", - отметил он.