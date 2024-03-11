Нардеп назвав неефективні норми щодо покарання ухилянтів в Законі про мобілізацію

Мобілізація в Україні продовжується та депутати мають внести правки в новий проект Закону про неї. Народний депутат від фракції "Слуга народу" та заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко висловився про ризики у новому законопроєкті, зокрема щодо покарання для ухилянтів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Телеграф".

Що сказав нардеп про покарання для ухилянтів

За його словами, примушення воювати - це неефективно.

"Я ж кажу, що держава може дати забезпечення, заробітну плату, а людина в якийсь момент просто відмовиться від виконання бойового завдання. Але коли людина вже погодилась воювати, підписала контракт, пройшла підготовку, то на неї повинні бути важелі впливу, якщо вона не виконує обов'язок. І заборона керування транспортними засобами – один з них", - зазначив він.

За висловлюванням Горбатенка, накладення арешту на рахунки не є ефективним видом покарання, оскільки особи можуть уникнути його наслідків, перед тим як, наприклад, не виконати вказівки, шляхом простого переказу коштів на рахунок членів родини, таких як дружина.

"Була пропозиція від командирів, щоб в додатку "Дія" червоним було написано: "самовільне залишення частини", і тоді представник правоохоронних органів міг би затримати таку людину, адже вона вже порушила закон. Та я на 100% розумію, що пан Федоров на це не погодиться", - додав нардеп.

Також Горбатенко додав, що повістка не вважається вироком.

"Що ви маєте на увазі під примусовою мобілізацією? Якщо ми говоримо про те, щоб схопити чоловіка і посадити в мікроавтобус, то, мабуть, ні. А дати повістку треба. Повістка - це ж не вирок", - зазначив він.