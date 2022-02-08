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Нардеп із Дніпропетровської області ганяє на авто, яких немає у декларації про доходи

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Дніпро, Вівторок 08 лютого 2022 14:45
Нардеп із Дніпропетровської області ганяє на авто, яких немає у декларації про доходи Фото: нардеп Кирило Нестеренко (49000.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Їздити на незадекларованих автомобілях вважає за краще народний депутат України з фракції "Слуга народу" Кирило Нестеренко, обраний по 26-му округу на Дніпропетровщині. Причому робить він це, навіть не ховаючись, та викладає відео в Instagram.

Про це пише 49000.com.ua.

Як зазначають журналісти BIHUS info, парламентарій красується за кермом і BMW X2 вартістю близько 28 тис. доларів, і Mercedes E Class третього покоління.

Водночас у його декларації зазначені лише ВАЗ 2101 та 13-річний Volkswagen Multivan. Також 30-річний мотоцикл Honda vfr 400R. І хоча сам парламентарій заявляє, що придбав його лише за 5 тис. грн, але цей ж байк у мережах оцінюється у двадцять разів дорожче.

Зазначимо, що Кирило Нестеренко з 11 років захопився бадмінтоном. Закінчив Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (спеціальність "Спортивний менеджмент") та Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність "Право"). У 2015-2016 роках очолював комісію зі спорту Молодіжної ради Харкова. Потім працював директором з розвитку та SMM ТДВ "Дніпрокомунтранс". Організатор ГО "Гранат". У 2018 році заснував SMM агентство ibrand.pro. Після обрання народним депутатом у 2019 році, входить до Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування.

Відомо, що в депутатській діяльності Нестеренка не так вже й відзначився - за виборчим законодавством він не проголосував, а голосування за антиковідним законом пропустив.

Цікаво, що в політику Нестеренко потрапив за конкурсом проекту "Ліфт". Нібито просто оформив заявку і записав відеозвернення, запропонувавши три законопроекти.

Як повідомлялось, колишній голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко похвалився у Facebook інфраструктурними успіхами області. У відповідь на це колишньому чиновнику нагадали про погану роботу та провалені проєкти.

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