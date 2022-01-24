Наполеон з незвичним кремом "Дипломат": смачний спосіб, про який ми не знали раніше

"Я в захваті від цього рецепта, адже він набагато простіше, ніж інші! Я навіть не помітила, як швидко розкачала і спекла всі коржі, але ж раніше цей процес займав цілу купу часу!" - розповідає блогер.

Інгредієнт

Для коржів:

Борошно - 300 г + борошно для розкочування тіста

Вершкове масло -200 г

Вода крижана - 120 г

Яйце - 1 шт.

Сіль - щіпка

Оцет яблучний 6% - 1 ст. л.

Для крему "Дипломат":

Молоко - 750 г

Яйце - 3 шт.

Крохмаль кукурудзяний - 40 г

Борошно - 40 г

Цукор - 230 г

Ванільний цукор - 20 г

Вершкове масло - 50 г

Вершки 33% - 500 г

Для крихти з коржів: цукрова пудра і ванільний цукор

Скріншот: Так буде виглядати майже готовий Наполеон

Покрокове приготування торта

Додайте в борошно сіль і перемішайте. Натріть заморожене вершкове масло на тертці, постійно обвалюючи його в борошні.

Додайте в крижану воду оцет і яйце, перемішайте. Влийте рідину до крихти з масла і борошна. Замісіть тісто. Розділіть його на 4 частини і покладіть в "морозилку" на 30-60 хвилин.

Молоко нагрійте до гарячого стану. В окремій мисці змішайте борошно, цукор, крохмаль і яйця. Влийте трохи гарячого молока, перемішайте. Потім вилийте цю суміш в молоко, поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Після появи перших бульбашок, проваріть ще 1 хвилину. Додайте вершкове масло і ванільний цукор. Перемішайте до однорідності. Накрийте харчовою плівкою і дайте повністю охолонути.

Тонко розкачайте кожну з частин тіста. Наколіть виделкою. Випікайте кожен корж 8-10 хвилин при температурі 190 градусів. Коли корж ще дуже гарячий, обріжте краї і розріжте кожен корж на 2 частини. Разом вийде 8 коржів.

Коли заварний крем повністю охолоне, збийте жирні вершки до стійких піків. Вершки при цьому повинні бути дуже холодними.

Збийте заварний крем міксером і частинами додайте його в збиті вершки.

Змастіть коржі кремом. Промажте верх і боки торта кремом. З обрізків коржів зробіть крихту, додайте трохи ванільного цукру і цукрову пудру. Посипте верх і боки торта крихтою.

Дивіться нижче на відео покрокове приготування вашого Наполеона: