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Наполеон з незвичним кремом "Дипломат": смачний спосіб, про який ми не знали раніше

Автор: Світлана Мащенко

Торт Наполеон - улюблений усіма десерт, який за класичним рецептом готується на основі коржів з листкового тіста з заварним кремом. Пропонуємо трохи урізноманітнити смакоту альтернативним кремом з цікавою назвою "Дипломат".

Секретами неймовірного Наполеона поділилась блогер Alina FooDee.

"Я в захваті від цього рецепта, адже він набагато простіше, ніж інші! Я навіть не помітила, як швидко розкачала і спекла всі коржі, але ж раніше цей процес займав цілу купу часу!" - розповідає блогер.

Інгредієнт

Для коржів:

  • Борошно - 300 г + борошно для розкочування тіста
  • Вершкове масло -200 г
  • Вода крижана - 120 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль - щіпка
  • Оцет яблучний 6% - 1 ст. л.

Для крему "Дипломат":

  • Молоко - 750 г
  • Яйце - 3 шт.
  • Крохмаль кукурудзяний - 40 г
  • Борошно - 40 г
  • Цукор - 230 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Вершкове масло - 50 г
  • Вершки 33% - 500 г

Для крихти з коржів: цукрова пудра і ванільний цукор

Скріншот: Так буде виглядати майже готовий Наполеон

Покрокове приготування торта

Додайте в борошно сіль і перемішайте. Натріть заморожене вершкове масло на тертці, постійно обвалюючи його в борошні.

Додайте в крижану воду оцет і яйце, перемішайте. Влийте рідину до крихти з масла і борошна. Замісіть тісто. Розділіть його на 4 частини і покладіть в "морозилку" на 30-60 хвилин.

Молоко нагрійте до гарячого стану. В окремій мисці змішайте борошно, цукор, крохмаль і яйця. Влийте трохи гарячого молока, перемішайте. Потім вилийте цю суміш в молоко, поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Після появи перших бульбашок, проваріть ще 1 хвилину. Додайте вершкове масло і ванільний цукор. Перемішайте до однорідності. Накрийте харчовою плівкою і дайте повністю охолонути.

Тонко розкачайте кожну з частин тіста. Наколіть виделкою. Випікайте кожен корж 8-10 хвилин при температурі 190 градусів. Коли корж ще дуже гарячий, обріжте краї і розріжте кожен корж на 2 частини. Разом вийде 8 коржів.

Коли заварний крем повністю охолоне, збийте жирні вершки до стійких піків. Вершки при цьому повинні бути дуже холодними.

Збийте заварний крем міксером і частинами додайте його в збиті вершки.

Змастіть коржі кремом. Промажте верх і боки торта кремом. З обрізків коржів зробіть крихту, додайте трохи ванільного цукру і цукрову пудру. Посипте верх і боки торта крихтою.

Дивіться нижче на відео покрокове приготування вашого Наполеона:

Раніше блогер також розповіла, як приготувати Наполеон без випічки всього за 20 хвилин.

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