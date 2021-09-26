Ці напої найнебезпечніші для фігури: що не можна пити при схудненні
Багато продуктів під час схуднення заборонені, оскільки сприяють додаванню зайвих кілограмів. Але з'ясувалося, що існують і напої, які називають "калорійною бомбою". І це, не кажучи про те, що алкогольні напої змушують забути про заборони та з'їсти більше солодкого і шкідливого.
Які алкогольні напої не варто вживати при схудненні, розповіли в Foodandmood.
Лікер
У 100 мл міститься 250-300 одиниць енергії. Якщо лікер вершковий або крем - то в складі є і калорійні вершки. 2 чарки лікеру - це третина добового раціону для тих, хто худне. Варто замінити такий напій мискою салату.
Бренді, коньяк та інші міцні напої
Всі міцні алкогольні напої дуже калорійні. На 100 мл – 230-250 одиниць енергії. Також у таких напоїв високий глікемічний індекс. Вони різко піднімають і опускають рівень цукру в крові та провокують голод. І чарочку такого напою хочеться закусити чимось істотним.
Якщо дуже хочеться - не пийте міцні напої перед їжею, тільки після прийому їжі. Додайте в склянку 2-3 кубики льоду.
Коктейль
Справжні бомби калорійності - на 100 мл може міститися від 200 до 300 ккал. Постарайтеся замовляти коктейлі без вершків, шоколаду і з мінімумом інгредієнтів.
Солодкі та кріплені вина
Такі вина мають менше калорійності, ніж коктейлі або міцні спиртні напої. На 100 мл – близько 120-150 ккал. Якщо ви намагаєтеся скинути вагу, то вибирайте сухе червоне вино або розбавляйте напій мінералкою.
Пиво
У списку найбільш калорійних напоїв пиво займає останнє місце, через те, що на 100 мл в ньому всього близько 50 ккал. Але пиво має іншу негативну якість. У ньому містяться фітоестрогени, які за своїм принципом схожі на жіночі статеві гормони. Тому ці калорії осідають на животі, грудях і стегнах.
Які напої можна пити при схудненні
- Джин
- Горілка
- Віскі
- Текіла
- Ром
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти можуть зруйнувати ваші зуби та зіпсувати посмішку.
А також розповідали про те, який напій входить в раціон довгожителів.