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Ці продукти можуть зруйнувати ваші зуби і зіпсувати посмішку

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Середа 08 вересня 2021 08:01
Ці продукти можуть зруйнувати ваші зуби і зіпсувати посмішку Лікарі назвали продукти, які руйнують зуби (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шкоду зубам в першу чергу приносять солодощі та газовані напої. Однак це не єдині продукти, які можуть зруйнувати емаль зуба і зіпсувати красиву посмішку.

Стоматологи розповіли, які ще продукти можуть впливати на стан зубної емалі. Про це повідомляє Change.

Фахівці відзначають, що про шкідливий вплив солодощів і газованих напоїв знають вже майже всі. Ці продукти в цілому впливають на організм людини несприятливо. Однак є і корисні продукти, які можуть зруйнувати емаль зуба.

У список таких продуктів фахівці внесли сухофрукти. Солодкі чорнослив або курага можуть забиватися в щілини між зубами або приставати до емалі у важкодоступних місцях. А потім ці частинки продуктів починають руйнувати емаль. Щоб цього не сталося – після вживання сухофруктів варто прополоскати рот або почистити зуби.

Небезпечні для емалі зубів в'язкі молочні каші, які легко обволікають. Після вживання таких каш також рекомендується прополоскати рот, через те, що залишки їжі можуть підвищити ризик розвитку каріозної флори та знищити емаль.

Ще один цілком нешкідливий продукт, який може утворити небезпечну плівку на зубах - це рідкий яєчний жовток. Такий же ефект з плівкою на зубах може спостерігатися і після вживання ікри.

І ще один вид продуктів небезпечний для зубної емалі - це мариновані продукти. Руйнівний ефект може бути через оцет, який міститься в маринаді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти можуть бути небезпечніше цукру.

А також розповідали про те, лікарі з'ясували, коли вживання гречки буває шкідливим.

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