Такі напої день за днем руйнують наш мозок. І алкоголь тут ні при чому

Йдеться про цукровмісні напої - всякі лимонади, газировки і так далі.

Так, в одному з досліджень, проведеному медичною школою Бостонського університету, були вивчені дані 4200 осіб, які періодично проходили тести на когнітивні здібності і пам'ять.

Учасників попросили надати інформацію про споживання солодких напоїв. З'ясувалося, що такі напої призводять до проблем з пам'яттю.

1-2 солодких напої в день і більше 2 солодких напоїв в день було пов'язано з 5,8 і 11 роками старіння мозку відповідно.

Дослідники відзначили погіршення пам'яті і зменшення обсягу мозку у учасників, які вживали цукровмісні напої, в порівнянні з тими, хто цього не робив.

При цьому напої з цукрозамінниками - не альтернатива.

"Схоже, заміна цукру штучними підсолоджувачами, не допомагає", - заявив Судха Сешадрі, професор неврології Медичної школи Бостонського університету.

Автор дослідження Метью Пейс пояснив, що солодкі напої використовувалися як спосіб вивчення загального споживання цукру - продукту, визнаного дуже шкідливим.

"Важко виміряти загальне споживання цукру в раціоні, тому ми використовували цукрові напої в якості альтернативи", - зазначив вчений.