Напади на активістів і погроми в мерії: в мережі впізнали харківського стрілка "оплотівця"

У Харкові член "Оплоту" влаштував стрілянину в клубі (колаж РБК-Україна)

У Харкові впізнали підозрюваного в стрілянині в клубі Panorama, якого розшукує поліція

У мережі впізнали харківського стрілка, який поранив двох людей в клубі Panorama. Інцидент стався 19 липня ввечері на провулку Костюринському - тоді в результаті події в лікарню доставили чоловіків 37 і 27 років з вогнепальними пораненнями грудної клітини.

Поліція за фактом стрілянини відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і 1 ч. ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу. Також правоохоронці розповіли, що максимальне покарання за це передбачає до 7 років позбавлення волі.

Зловмисника нині розшукує поліція. Також "копи" просять свідків та очевидців події звернутися до Основ'янського відділу за телефонами: 705-98-15, 0632031916 або 102.

Тим часом в інтернеті з'явилася інформація, що стрілком може бути боєць змішаних єдиноборств ММА Артем Шокало, член забороненого клубу "Оплот". Про це пишуть в Telegram-каналі "Труха. Харків".

Чоловіка вдалося впізнати завдяки татуюванню на правій руці - раніше він засвітився на відео з камер спостереження біля клубу, де сталася стрілянина.

Зазначається, що в 2015-му в окупованому Донецьку Шокало брав участь у турнірі ММА, на який вийшов у футболці "Оплот ДНР".

"Шокало також відомий, як колишній охоронець цивільної дружини Геннадія Кернеса", - йдеться у публікації.

Чоловікові пару років тому оголосили про підозру за участь в масових заворушеннях у Харківській міськраді, які сталися 20 червня 2018 року. Вже через рік - 9 травня 2019-го - Шокало бив проукраїнських активістів у бійці на Меморіалі в харківському Лісопарку. Як пишуть в мережі, після цього представники "Національного корпусу" розповсюдили інформацію, що невідомі "відвідали" Шокала в спортзалі, де він тренується.

"І ось, днями, боєць влаштував перестрілку в Панорамі, поранивши двох чоловіків, які зараз у важкому стані... Цікаво, як довго цій соціально небезпечній особі все буде сходити з рук?" - йдеться в повідомленні.

Як пише харківське видання NewsRoom, фігурант кілька разів був судимий - у 2016 році він отримав умовний термін за погрози або насильство на адресу співробітників правоохоронних органів, а торік відбувся штрафом за участь у погромі в харківській мерії.

Боєць ММА Артем Шокало підозрюють у стрілянині у Харкові в клубі Panorama (Фото: соцмережі)

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина.

Також ми писали про те, що днями хулігани у Києві напали на темношкірих студентів, дістали з машини і почали бити.