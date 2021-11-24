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Нападає на жінок на вулиці: у Києві неадекват роками тероризує цілий масив (фото)

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Київ, Середа 24 листопада 2021 19:23
Нападає на жінок на вулиці: у Києві неадекват роками тероризує цілий масив (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві "міський божевільний" нападає на жінок на Русанівці
Автор: Володимир Костирін

У Києві чоловік з психічним розладом нападає на жінок прямо на вулиці та б'є, після чого просто йде. Такі інциденти фіксують на житловому масиві Русанова вже не перший рік, але за цей час управи на "міського божевільного" так і не знайшли.

Про це 24 листопада йдеться в повідомленні на пабліку "Березняки та Русанівка" на сторінці в Facebook.

Про крайній такий випадок повідомила свідок події в мережі, а також опублікувала фото неадеквата.

За словами жінки, дивний громадянин на вулиці, порівнявшись з незнайомками, раптово замахується і б'є їх, а потім йде собі далі.

Нападає на жінок на вулиці: у Києві неадекват роками тероризує цілий масив (фото)

У Києві на Русанівці чоловік нападає на незнайомок на вулиці (фото: facebook.com/RusBerNews)

У коментарях до публікації з розповіддю про інцидент жителі столиці зазначають, що це не рідкісний випадок.

Також в мережі закликали киян, у яких є інформація про дану людину, поділитися даними, щоб не піддавати інших такій небезпеці та ризику наштовхнутися на цього агресивного чоловіка.

Нападає на жінок на вулиці: у Києві неадекват роками тероризує цілий масив (фото)

Чоловік нападає на жінок на столичній Русанівці (фото: facebook.com/RusBerNews)

Що відомо про зловмисника

Тут варто нагадати, що про проблему з численними нападами психічно хворого чоловіка на жінок на Русанівці повідомлялося ще пару років тому в пресі. Очевидно, що за минулі роки ситуація не змінилася.

Так, наприкінці 2019-го правоохоронці коментували інциденти та зазначали, що слідчі дії ведуться, його вже затримували, але суд відпустив громадянина під особисте зобов'язання.

Як з'ясувалося, мова йде про чоловіка на ім'я Андрій, якому нині під 40. За словами його матері, він понад 20 років перебуває на обліку в психдиспансері. Жінка розповідала, що лікарі поставили синові помилковий діагноз і призначили відповідно помилкове лікування. Також вона повідомила, що її другий, старший син, теж має також проблеми з психікою.

Згідно з висновками психіатричної експертизи, чоловік не усвідомлює своїх дій.

За словами психіатра, за законом психічно хвору людину в Україні можуть затримати тільки в разі її згоди, проте ж проблема в тому, що жоден хворий на шизофренію не погодиться з тим, що він має проблеми і небезпечний для себе або оточуючих. Якщо пацієнт не хоче медичної допомоги, але люди вважають зворотне, то тоді питання вирішується через суд.

Раніше повідомлялося, що влітку в Києві на Троєщині оголений неадекват за кермом напав на жінку на вулиці, і тоді люди ледь не "лінчували" маніяка.

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