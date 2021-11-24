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Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват годами терроризирует целый массив (фото)

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Киев, Среда 24 ноября 2021 19:23
Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват годами терроризирует целый массив (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве "городской сумасшедший" нападает на женщин на Русановке
Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина с психическим расстройством нападает на женщин прямо на улице и бьет, после чего просто уходит. Такие инциденты фиксируют на жилмассиве Русанова уже не первый год, но за это время управы на "городского сумасшедшего" так и не нашли.

Об этом 24 ноября говорится в сообщении на паблике "Березняки и Русановка" на странице в Facebook.

О крайнем таком случае сообщила свидетельница происшествия в сети, а также опубликовала фото неадеквата.

По словам женщины, странный гражданин на улице, поравнявшись с незнакомками, внезапно замахивается и бьет их, а затем идет себе дальше.

Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват годами терроризирует целый массив (фото)

В Киеве на Русановке мужчина нападает на незнакомок на улице (фото: facebook.com/RusBerNews)

В комментариях к публикации с рассказом об инциденте жители столицы отмечают, что это не редкий случай.

Также в сети призвали киевлян, у которых есть информация о данном человеке, поделиться данными, чтобы не подвергать других такой опасности и риску наткнуться на этого агрессивного мужчину.

Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват годами терроризирует целый массив (фото)

Мужчина нападает на женщин на столичной Русановке (фото: facebook.com/RusBerNews)

Что известно о злоумышленнике

Тут стоит напомнить, что о проблеме с многочисленными нападениями психически больного мужчины на женщин на Русановке сообщалось еще пару лет назад в прессе. Очевидно, что за прошедшие годы ситуация не изменилась.

Так, в конце 2019-го правоохранители комментировали инциденты и отмечали, что следственные действия ведутся, его уже задерживали, но суд отпустил гражданина под личное обязательство.

Как выяснилось, речь идет о мужчине по имени Андрей, которому сейчас под 40. По словам его матери, он более 20 лет находится на учете в психдиспансере. Женщина рассказывала, что врачи поставили сыну ошибочный диагноз и назначили соответственно ошибочное лечение. Также она сообщила, что ее второй, старший сын, тоже имеет также проблемы с психикой.

Согласно выводам психиатрической экспертизы, мужчина не осознает своих действий.

По словам психиатра, по закону психически больного человека в Украине могут задержать только в случае его согласия, однако же проблема в том, что ни один больной шизофренией не согласится с тем, что он имеет проблемы и опасен для себя или окружающих. Если пациент не хочет медицинской помощи, но люди считают обратное, то тогда вопрос решается через суд.

Ранее сообщалось, что летом в Киеве на Троещине обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице, и тогда люди едва не "линчевали" маньяка.

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