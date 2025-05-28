Наоми Кэмпбелл в 55 лет выглядит на 30! Раскрыты секреты молодости "Черной пантеры"

Как питается Наоми

22 мая супермодели исполнилось 55 лет. Она выглядит безупречно, благодаря строгому режиму.

Наоми никогда не скрывала, что ее рацион чрезвычайно тщательно продуман. Она придерживается вегетарианской диеты и часто практикует веганство, полностью отказываясь от мяса, молочных продуктов и глютена. Кэмпбелл придерживается принципов щелочной диеты, что предполагает потребление продуктов, которые не закисляют организм. Это означает, что её рацион богат свежими овощами, фруктами, зеленью, а также некоторыми орехами и семенами. Она верит, что такой подход помогает ей поддерживать высокий уровень энергии и молодость кожи.

Вода является ее главным напитком. Наоми выпивает огромное количество чистой воды в течение дня, считая это ключевым фактором для эластичности кожи, нормального метаболизма и эффективного выведения токсинов.

Периодически она практикует "соковые детоксикации" и кратковременные голодания, например, раз в неделю может пить только соки, чтобы очистить организм. Однако, такие практики требуют осторожности и желательно - консультации со специалистом. Наоми придерживается железных правил и не употребляет никакого сахара и алкоголя. В своем Instagram она давно пропагандирует жизнь без алкоголя!

Наоми полностью исключила сахар и алкоголь из рациона (фото: instagram.com/naomi)

Отказ от этих продуктов значительно уменьшает воспалительные процессы в организме, что является одной из главных причин старения кожи и разрушения коллагена.

Как тренируется супермодель

Физическая активность - неотъемлемая часть ее ежедневного расписания. Наоми тренируется регулярно, но умеет слушать свое тело, избегая перегрузок. Ее любимые виды активности - пилатес и йога, которые помогают ей поддерживать гибкость, выносливость, улучшают осанку и эффективно снимают стресс.

Эти практики также способствуют лучшему кровообращению, что играет важную роль в питании кожи. Свое расписание она дополняет легкими силовыми упражнениями с собственным весом или небольшими отягощениями для поддержания мышечного тонуса.

Также Наоми не забывает о кардио - регулярные прогулки на свежем воздухе или легкий бег являются частью ее режима. Ее железная дисциплина впечатляет - независимо от места пребывания, она всегда находит время для тренировок.

Наоми исполнилось 55 лет 22 мая (фото: instagram.com/naomi)

Уход за кожей Наоми Кэмпбелл

Будучи моделью мирового уровня, Наоми, конечно, имеет доступ к лучшим косметическим средствам и процедурам. Тем не менее ее философия ухода за кожей основывается на простоте и последовательности. Защита от солнца для нее - золотое правило сохранения молодости кожи; она всегда использует солнцезащитные средства, независимо от погоды.

Интенсивное увлажнение кожи лица и тела является ее ежедневным ритуалом. Она также уделяет внимание массажу лица и тела, чтобы улучшить лимфодренаж и кровообращение. Важно, что Наоми часто появляется на публике почти без макияжа, позволяя своей коже дышать.

Наоми Кэмпбелл - легендарная "Черная пантера" мира моды (фото: instagram.com/naomi)